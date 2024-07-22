Ebru Yaşar: Biz çok güçlü bir milletiz
Kıbrıs'ta sevenleriyle bir araya gelen Ebru Yaşar; "20 Temmuz Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yılı. Buradan tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Biz çok güçlü ve bir milletiz" diye konuştu
Giriş: 22.07.2024 - 12:09 Güncelleme: 22.07.2024 - 12:09
Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un haberine göre; şarkıcı Ebru Yaşar, Kıbrıs'taki bir otelde sahne aldı.
"TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRKİYE CUMHURİYETİ BÖLÜNMEZ BİR BÜTÜNDÜR"
Yaklaşık iki saat sahnede kalan Ebru Yaşar; "20 Temmuz Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yılı. Buradan tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Biz çok güçlü ve bir milletiz, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti bölünmez bir bütündür" ifadelerini kullandı.
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