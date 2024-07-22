Ebru Yaşar: Biz çok güçlü bir milletiz Kıbrıs'ta sevenleriyle bir araya gelen Ebru Yaşar; "20 Temmuz Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yılı. Buradan tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Biz çok güçlü ve bir milletiz" diye konuştu

Habertürk Giriş: 22.07.2024 - 12:09 Güncelleme: 22.07.2024 - 12:09 facebook

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