Beyoğlu ilçesinde sosyal dayanışmanın ve sosyal belediyeciliğin bir örneği daha sergileniyor. Beyoğlu Belediyesi ilçede yaşayan ihtiyaç sahiplerinin tüm ihtiyaçlarını huzurlu ve rahat bir şekilde karşılayabilmeleri için sosyal market projesiyle, ihtiyaç sahibi vatandaşlarla üretici firmalar arasında köprü olmayı sağlıyor.

Ülkemize sosyal yardım çalışmalarıyla hizmet etmeyi vazife edinmiş gönüllülerden oluşan "Sizin İçin Buradayız" Platformu, yakından takip edip desteklediği projelerden olan Sosyal Market Projesi'ni "Yılın Örnek Sosyal Projesi" olarak seçti. Monik İpekel başkanlığında çalışmalarına tüm hızıyla devam eden platform, cemiyet hayatının ünlü isimlerinin katılımıyla gerçekleştirdiği kahvaltıda Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ve eşi Ferda Demircan'la birlikte hazır bulundu.

Düzenlenen kahvaltı davetine İstanbul Valisi Vasip Şahin'in eşi Şeyma Şahin de katıldı. Dilek Avşar, Neslihan Kaya, Aslı Hünel, Hanife Akdağ, Esra Şeker ve Eda Erkul gibi cemiyetin önde gelen isimleri de kahvaltıya katılan önemli isimler arasında yer aldı. Sosyal yaşamın önemli isimlerinin yanı sıra ünlü sanatçı Ebru Yaşar da kahvaltıda yer alan isimler arasındaydı.

Ebru Yaşar, "İnsanlar için ve ihtiyacı olan insanlar için faydalı şeyler yapmaya çalışıyorum. Elimden bütün desteği vermeye de hazırım. Bizim böyle projelerde yer almamız herkese örnek oluyor" dedi. Sizin İçin Buradayız Platformu gönüllülerinden Gülnur Kamaşak, platform adına kendi ürettiği halıyı 2018 Yılı Örnek Projesi olarak seçilen Sosyal Market Projesi için Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan'a hediye etti.

Gıdadan tekstil ürününe, temizlik ve hijyen maddelerinden birçok ürüne kadar yardımlar yapılıyor.“Bu yardımlarda da 365 gün kapımız onlara açık. Onlara kart veriyoruz ve bu kartlara kontörler yüklüyoruz. Bu kontörlerin içerisine ise gıda ve giyim kontöyerleri var. Bu ailenin büyüklüğüne göre hesaplanıyor ve kendilerine veriliyor. Yıl boyunca burada stokladığımız malları vitrine çıkarmak sureti ile de sürekli onlara bu yardımı yapıyoruz. " dedi.

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