Ebru Yaşar'dan sevenlerine: Çok teşekkür ederim Kıbrıs'ta sevenleriyle buluşan Ebru Yaşar, performansının sonunda seyircilere; "Bu gecenin benim için harika geçmesini sağlayan sizlere çok teşekkür ederim" sözleriyle seslendi

Habertürk Giriş: 23.09.2024 - 08:45 Güncelleme: 23.09.2024 - 08:46 facebook

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