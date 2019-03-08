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“Ben öncelikle bir kadın olarak buradaki kadınların sonra da dünyanın dört bir tarafında olan bütün kadınların, hayatın gerçek kahramanlarının dünya kadınlar gününü kutluyorum. Ne güzel böyle kadın kadına. Tabi arada var böcekler var, olacak. Kadınların arasında böcekler olmazsa olmaz. Erkeksiz de olmaz, bizler bir bütünüz. Ama biz dünyadaki bütün erkeklerden ne istiyoruz kadınlar olarak?