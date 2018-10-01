Ünlü şarkıcı Ebru Yaşar Gülseven, eşinin memleketi olan Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde okul yapımına karar verdi. Yaklaşık 2 ay önce temeli atılan okulu gören Beritan Bülbül isimli 4. sınıf öğrencisi, Ebru Yaşar Gülseven’e yaptırdığı okul nedeni ile teşekkür mektubu gönderdi.

Diyarbakırlı işadamı Necat Gülseven ile evli olan ünlü ses sanatçısı Ebru Yaşar Gülseven, eşinin memleketinde okul yaptırmaya karar verdi. Yaklaşık 5 ay önce Necat Gülseven, Bismil İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Diyarbakır Valiliği arasında protokol imzalandı. Protokol imzalanmasının ardından 12 derslikli Ebru Yaşar Gülseven ve Necat Gülseven İlk-Ortokulunun yapımına başlandı.

OKUL İNŞAATINI GÖRDÜ, EBRU YAŞAR'A MEKTUP YAZDI

2018-2019 eğitim öğretim yılının başlamasının ardından okul inşaatıyla aynı bahçede bulunan Selahaddin-i Eyyubi İlkokulunda okuyan 4. sınıf öğrencisi Beritan Bülbül, yeni bir okulun yapılacak olmasından dolayı havalara uçtu. İnşaatın yanına gelerek isimlere bakan Bülbül, okulu ünlü ses sanatçısı Ebru Yaşar Gülseven’in yaptırdığını öğrenince sınıfın yolunu tuttu. Sınıfta eline kağıt kalem alan Beritan Bülbül, okulun yapılması nedeni ile Ebru Yaşar Gülseven ve eşi Necat Gülseven’e teşekkür mektubu gönderdi. Beritan Bülbül’ün mektubu eline ulaşan Ebru Yaşar Gülseven, duygu dolu satırları okuyunca gözyaşlarına hakim olamadı.



"EBRU YAŞAR GÜLSEVEN VE EŞİNE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

4. sınıf öğrencisi Beritan Bülbül, okudukları okulun hemen yanında 12 derslikli okul yapıldığını duyduğunu ve hemen kimin yaptırdığını öğrenmeye çalıştığını söyledi. Bülbül, “Okulu Ebru Yaşar Gülseven ve eşi Necat Gülseven’in yaptırdığını duyunca, Ebru Yaşar’a bize verdiği destekten dolayı bir mektup yazmaya karar verdim. Bizim okul ilkokul, kardeşlerimiz ve ağabeylerimiz ilkokuldan sonra yanımızdan ayrılmak zorunda kalıyordu. Ortaokul yapılacağını duyunca çok sevindik. Ben Ebru Yaşar’ı daha önce tanıyordum, herkes onu tanıyor, onu çok seviyorum. Mektupta birinci sınıfa giden ve ortaokula giden kardeşlerimizin bizden ayrıldığını, yapılan bu okulla artık onlardan ayrılmayacağımızı, okulun evimize yakın olduğunu ve okula gidip gelirken zorlanmayacağımızdan bahsettim ve kendisine teşekkür ettim. Mektubumu okuyunca ağlamış, ben onu çok seviyorum, iyi ki var” dedi.



“12 DERSLİKLİ OKUL ÖNÜMÜZDEKİ YILA YETİŞECEK"

Bismil İlçe Milli Eğitim Müdürü Aydın Ak ise, geçen yıl Bismilli iş adamı Ebru Yaşar Gülseven’in eşi Necat Gülseven ile birkaç kez görüştüklerini söyledi. Ak, şöyle devam etti: “Kendisi ile yaptığımız görüşmelerde eğitime nasıl katkı yapabileceklerini Ebru hanımın çocuklarımız için neler yapabileceklerini dile getirdiler. Biz de en çok okul ihtiyacımızın olduğunu söyledik. Biz de 12 derslikli okul taleplerinde bulunduk Necat Gülseven Diyarbakır’a gelerek valimiz ile birlikte bir protokol imzaladık. Bu protokol yapılıp yazışmalar bittikten sonra yaklaşık iki ay önce okulumuzun temeli atıldı. Ebru Yaşar Gülseven ve Necat Gülseven İlk-Ortaokulunun temeli atıldı. Şu an itibari ile bodrum ve zemin katında çalışmalar devam ediyor. İnşaat sürecinin hızlanmasını istiyoruz, çünkü önümüzdeki eğitim öğretim yılına yetişmesi için bundan sonra gelecek ve evleri uzak olan öğrencilerimiz için yapılmasını hızlandırıyoruz. Necat bey ve yetkili firma ile görüştüğümüzde önümüzdeki haziran ayına kadar okulun tamamlanacağı belirtildi. Yaklaşık 360-400 arasında öğrencimizin eğitimgöreceği okulumuz olacak. Biz özellikle Ebru Yaşar’a ve eşi Necat Gülseven’e çok teşekkür ediyoruz, eğitime bu katkıyı verdiği için. Bu inşallah ülkemize hayırlı bir eğitim kurumu olur.”



“ÖĞRENCİMİZLE GURUR DUYUYORUZ"

Selahaddin-i Eyyubi İlkokulu öğrencisinin yazdığı yazıyı sosyal medyadan ve okul idaresinden öğrendiklerini aktaran Ak, şu ifadeleri kullandı: “Biz de öğrencimizin yazdığı yazıyı sosyal medyadan ve okul idaresinden öğrendik. Öğrencimiz Ebru Yaşar Gülseven tabelası asılınca, Ebru Yaşar Gülseven kimdir araştırmasına girmiş onu araştırdıktan sonra bize böyle bir iyilik yapmışsa okul yaptırmışsa kendilerine teşekkür mahiyetinde kendi el yazısıyla bir şiir yazmış. Bunu da okul idaresine vermiş ve okul idaremiz de Ebru Yaşar’a iletmiş. Biz de çok sevindik, böyle bir hayrın işlenmesine bir teşekkürün yapılması ve bunu ilkokul 4. sınıf öğrencisinin söylemesi daha da anlam kazanıyor, öğrencimizle gurur duyduk. Ben tekrardan hem kendisine hem de öğrencimize teşekkür ediyorum. Biz çocuklarımıza yol olacağız, rehber olacağız.”

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