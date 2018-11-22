Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, Yaşar, Eşi Necati Gülseven’in yeni aldığı radyo kanalıyla ilgili, "Radyoyu alma işimiz tamamen tesadüf oldu aslında, eşim bana sorduğunda tabi ki çok güzel olur dedim. Zaten biliyorsunuz bizim gazetemizde var medyadan uzak değiliz zaten hayırlısı olsun" dedi.

Basın mensuplarının 'Radyonuzda yasaklılarınız olacak mı?' sorusunu cevaplayan güzel şarkıcı, "Kesinlikle öyle bir şey olmayacak, yapan radyo kanalları var biliyorum ama bizim radyomuzda formatımıza uygun herkese kapımız açık olacak, birde ben kendimi her tarzın ve her müziğin şarkıcısı olarak görüyorum. Böyle gördüğüm her arkadaşımın da yayınlanmasını canı gönülden destekleyeceğim." dedi.

Yaşar röportajın ardından kendisini bekleyen lüks aracıyla toplantısına gitti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ