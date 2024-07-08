Ebru Yaşar'ın 'Ateşe Düştüm' pişmanlığı

"ÇOK KIYMETLİ BİR İŞ YAPIYORLAR"

Trabzon Kültür Yolu Festivali kapsamında Trabzon'da 100 binden fazla kişiye konser veren Ebru Yaşar, oradaki atmosferden çok mutlu olduğunu söyledi. Festival kapsamında diyar diyar gezeceğini ifade eden Yaşar; "Trabzon'u çok seviyorum. Şahaneydi. Kültür festivaliydi. Çok kıymetli bir iş yapıyorlar. Türkiye'nin her yerini geziyorlar. Ben orada olmaktan çok mutluydum. Diyar diyar daha gezeceğim. Trabzon'a çok teşekkür ediyorum beni ihya ettiler" şeklinde konuştu.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Denizli'deki bir kadının 'Kehribar' şarkısıyla dans ettiği görüntüler sosyal medyada gündem olmuştu. O görüntülerin hatırlatılması üzerine Ebru Yaşar, "Çok güzel yaa. Aerobik yapıyor. Şpagat (İki bacağı açma) açıyor. Ben o şpagatı 'Yeşillenirim' klibinde açmıştım. Onu yapabilmek için 4-5 ay egzersiz dersleri çalışmıştım. Bayıldım, şahaneydi. Sokak şarkıcıları söylüyor orada. Biz zaten onlar söylesinler diye yapıyoruz şarkılarımızı" dedi.