Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Ebru Yaşar'ın 'Ateşe Düştüm' pişmanlığı - Magazin haberleri

        Ebru Yaşar'ın 'Ateşe Düştüm' pişmanlığı

        Ebru Yaşar, kaçırdığı şarkılardan yaşadığı pişmanlıkları açıkladı. Yaşar, Mert Demir'in 'Ateşe Düştüm' adlı şarkıyı seslendirmeden önce ilk olarak kendisine gönderdiğini söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.07.2024 - 13:12 Güncelleme: 08.07.2024 - 13:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Ebru Yaşar, Kıbrıs'ta sevenleriyle bir araya geldi. Sahneye çıkmadan önce basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yaşar, 'Yine Çalıyor' adlı yeni şarkısına klip çektiklerini ve yakında yayınlanacağını söyledi.

        Şarkının hikâyesini anlatan Yaşar, şöyle konuştu; "Klibi çektim. 4 şarkılık bir maxi singe çıkardım. 'Kafamın İçi' çıktı. Akabinde ikinci şarkımız 'Yine Çalıyor'. 3 sene önce kaydını aldığım şarkı. Dizim kırıktı, evdeydim. Bir yıl boyunca neredeyse çalışmadım ama besteci arkadaşlarım sağ olsunlar şarkılarını gönderdiler. Aranjeleri böyle evde, kaydını da kırık dizimle evde aldığım bir şarkıdır. Çok da sevdiğim ve etkilendiğim bir şarkı. Çok severek de bir klip çektim. İnşallah bir iki güne yayına giriyor."

        2

        'ATEŞE DÜŞTÜM' PİŞMANLIĞI

        Ayrıca kaçırdığı şarkılardan yaşadığı pişmanlıkları dile getiren Ebru Yaşar, Mert Demir'in seslendirdiği 'Ateşe Düştüm' şarkısının ilk kendisine geldiğini söyledi. Yaşar, büyük bir pişmanlık yaşadığını şu sözlerle anlattı; "Şarkıyı Mert (Demir) ilk bana gönderdi. Ona çok yakıştı. Şimdi bana teşekkür ediyordur, 'İyi ki o söylemedi de ben söyledim' diye. Onun kısmetiymiş. Repertuvarıma şarkıyı henüz almadım ama alabilirim."

        3

        "ÇOK KIYMETLİ BİR İŞ YAPIYORLAR"

        Trabzon Kültür Yolu Festivali kapsamında Trabzon'da 100 binden fazla kişiye konser veren Ebru Yaşar, oradaki atmosferden çok mutlu olduğunu söyledi. Festival kapsamında diyar diyar gezeceğini ifade eden Yaşar; "Trabzon'u çok seviyorum. Şahaneydi. Kültür festivaliydi. Çok kıymetli bir iş yapıyorlar. Türkiye'nin her yerini geziyorlar. Ben orada olmaktan çok mutluydum. Diyar diyar daha gezeceğim. Trabzon'a çok teşekkür ediyorum beni ihya ettiler" şeklinde konuştu.

        Öte yandan geçtiğimiz günlerde Denizli'deki bir kadının 'Kehribar' şarkısıyla dans ettiği görüntüler sosyal medyada gündem olmuştu. O görüntülerin hatırlatılması üzerine Ebru Yaşar, "Çok güzel yaa. Aerobik yapıyor. Şpagat (İki bacağı açma) açıyor. Ben o şpagatı 'Yeşillenirim' klibinde açmıştım. Onu yapabilmek için 4-5 ay egzersiz dersleri çalışmıştım. Bayıldım, şahaneydi. Sokak şarkıcıları söylüyor orada. Biz zaten onlar söylesinler diye yapıyoruz şarkılarımızı" dedi.

        #Ebru Yaşar
        #Mert Demir
        #Ateşe Düştüm
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kadıköy'deki yük asansörü faciası kamerada
        Kadıköy'deki yük asansörü faciası kamerada
        Restoranlara yüzde 10 indirim çağrısı
        Restoranlara yüzde 10 indirim çağrısı
        İflas iddialarına cevap
        İflas iddialarına cevap
        Millilerin piyasa değeri zirve yaptı!
        Millilerin piyasa değeri zirve yaptı!
        Yolun kenarından işine gidiyordu! Feci olay!
        Yolun kenarından işine gidiyordu! Feci olay!
        11 odalı 'gizemli kale' görüntülendi
        11 odalı 'gizemli kale' görüntülendi
        Beşiktaş'tan Felix Uduokhai hamlesi
        Beşiktaş'tan Felix Uduokhai hamlesi
        NYT: Demokrat Parti Biden'ın yarıştan çekilmesi gerektiğini düşünüyor
        NYT: Demokrat Parti Biden'ın yarıştan çekilmesi gerektiğini düşünüyor
        'Evde ek iş' ilanıyla 100 milyonluk vurgun! Hedef ev kadınları
        'Evde ek iş' ilanıyla 100 milyonluk vurgun! Hedef ev kadınları
        Arda Güler için Maradona benzetmesi
        Arda Güler için Maradona benzetmesi
        Arkadaşları "Yapma" dedi... Öldüren inat!
        Arkadaşları "Yapma" dedi... Öldüren inat!
        'Made in Italy'nin ardındaki skandal
        'Made in Italy'nin ardındaki skandal
        Teknede aşk
        Teknede aşk
        Fransa'da sol ittifakın lideri Filistin sözünü yineledi
        Fransa'da sol ittifakın lideri Filistin sözünü yineledi
        Rebel Wilson Bodrum'da tatil yapıyor
        Rebel Wilson Bodrum'da tatil yapıyor
        Fransa'da sürpriz seçim: Şimdi ne olacak?
        Fransa'da sürpriz seçim: Şimdi ne olacak?
        Eyfel Kulesi hakkında 6 ilginç detay!
        Eyfel Kulesi hakkında 6 ilginç detay!
        Yeni Duster'ın fiyatı 'kasko'dan çıktı
        Yeni Duster'ın fiyatı 'kasko'dan çıktı
        70 kere maşallah!
        70 kere maşallah!
        Yapay zeka seslendirme sanatının sonunu mu getirecek?
        Yapay zeka seslendirme sanatının sonunu mu getirecek?