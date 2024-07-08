Ebru Yaşar'ın 'Ateşe Düştüm' pişmanlığı
Ebru Yaşar, kaçırdığı şarkılardan yaşadığı pişmanlıkları açıkladı. Yaşar, Mert Demir'in 'Ateşe Düştüm' adlı şarkıyı seslendirmeden önce ilk olarak kendisine gönderdiğini söyledi
Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Ebru Yaşar, Kıbrıs'ta sevenleriyle bir araya geldi. Sahneye çıkmadan önce basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yaşar, 'Yine Çalıyor' adlı yeni şarkısına klip çektiklerini ve yakında yayınlanacağını söyledi.
Şarkının hikâyesini anlatan Yaşar, şöyle konuştu; "Klibi çektim. 4 şarkılık bir maxi singe çıkardım. 'Kafamın İçi' çıktı. Akabinde ikinci şarkımız 'Yine Çalıyor'. 3 sene önce kaydını aldığım şarkı. Dizim kırıktı, evdeydim. Bir yıl boyunca neredeyse çalışmadım ama besteci arkadaşlarım sağ olsunlar şarkılarını gönderdiler. Aranjeleri böyle evde, kaydını da kırık dizimle evde aldığım bir şarkıdır. Çok da sevdiğim ve etkilendiğim bir şarkı. Çok severek de bir klip çektim. İnşallah bir iki güne yayına giriyor."
'ATEŞE DÜŞTÜM' PİŞMANLIĞI
Ayrıca kaçırdığı şarkılardan yaşadığı pişmanlıkları dile getiren Ebru Yaşar, Mert Demir'in seslendirdiği 'Ateşe Düştüm' şarkısının ilk kendisine geldiğini söyledi. Yaşar, büyük bir pişmanlık yaşadığını şu sözlerle anlattı; "Şarkıyı Mert (Demir) ilk bana gönderdi. Ona çok yakıştı. Şimdi bana teşekkür ediyordur, 'İyi ki o söylemedi de ben söyledim' diye. Onun kısmetiymiş. Repertuvarıma şarkıyı henüz almadım ama alabilirim."
"ÇOK KIYMETLİ BİR İŞ YAPIYORLAR"
Trabzon Kültür Yolu Festivali kapsamında Trabzon'da 100 binden fazla kişiye konser veren Ebru Yaşar, oradaki atmosferden çok mutlu olduğunu söyledi. Festival kapsamında diyar diyar gezeceğini ifade eden Yaşar; "Trabzon'u çok seviyorum. Şahaneydi. Kültür festivaliydi. Çok kıymetli bir iş yapıyorlar. Türkiye'nin her yerini geziyorlar. Ben orada olmaktan çok mutluydum. Diyar diyar daha gezeceğim. Trabzon'a çok teşekkür ediyorum beni ihya ettiler" şeklinde konuştu.
Öte yandan geçtiğimiz günlerde Denizli'deki bir kadının 'Kehribar' şarkısıyla dans ettiği görüntüler sosyal medyada gündem olmuştu. O görüntülerin hatırlatılması üzerine Ebru Yaşar, "Çok güzel yaa. Aerobik yapıyor. Şpagat (İki bacağı açma) açıyor. Ben o şpagatı 'Yeşillenirim' klibinde açmıştım. Onu yapabilmek için 4-5 ay egzersiz dersleri çalışmıştım. Bayıldım, şahaneydi. Sokak şarkıcıları söylüyor orada. Biz zaten onlar söylesinler diye yapıyoruz şarkılarımızı" dedi.