Ebru Yaşar: Lükse karşıyım

Giriş: 06.03.2019 - 09:05 | Güncelleme:  

Şarkıcı Ebru Yaşar, önceki akşam arkadaşlarıyla Cihangir’de görüntülendi. Bir balıkçıda akşam yemeği yiyen Yaşar ve arkadaşları, mekan çıkışı basın mensuplarını ile ayaküstü sohbet etti

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    Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, Ebru Yaşar, son günlerin polemik konusu olan ‘Kürk’ mevzusuyla ilgili sorulara yanıt verdi.

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    "LÜKSE KARŞIYIM"

    Yaşar, “Kürkün adı çıkmış, biliyor musunuz? O zaman deri ceket, ayakkabı, çanta giymeyelim. Kuş tüyü yastıklarda yatmayalım. Tabii ki vahşice öldürülen, katledilen her türlü canlıya karşıyız. Onun dışında ilk olarak ihtiyaçların karışılanması lazım. İhtiyaçlar çıktıktan sonra ben de lükse karışıyım” dedi.

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