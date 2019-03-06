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"LÜKSE KARŞIYIM"

Yaşar, “Kürkün adı çıkmış, biliyor musunuz? O zaman deri ceket, ayakkabı, çanta giymeyelim. Kuş tüyü yastıklarda yatmayalım. Tabii ki vahşice öldürülen, katledilen her türlü canlıya karşıyız. Onun dışında ilk olarak ihtiyaçların karışılanması lazım. İhtiyaçlar çıktıktan sonra ben de lükse karışıyım” dedi.