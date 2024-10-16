Ebru Yaşar rekorunu tazeledi

Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Yaşar, Diyarbakır'ı salladı. Yaşar, dün akşam Nevruz Park'ta sahne aldı. Ünlü sanatçı, sahne performansı ve zarafetiyle yine unutulmaz bir konsere imza attı.

Sadece Diyarbakır'dan değil çevre il ve ilçelerden de yaklaşık 200 bin vatandaş, Ebru Yaşar'ı dinlemeye geldi.

Hayranları pankart ve tezahüratlarla gece boyunca ünlü sanatçıya sevgi gösterisinde bulundu. Yaşar eski ve yeni şarkılarının yanı sıra Kürtçe bir şarkı da söyledi. Vatandaşlar hep bir ağızdan Yaşar'ın şarkılarına eşlik etti.