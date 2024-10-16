Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Ebru Yaşar rekorunu tazeledi - Magazin haberleri

        Ebru Yaşar rekorunu tazeledi

        Ünlü şarkıcı Ebru Yaşar, Diyarbakır konserinde seyirci rekoru kırdı. Yaklaşık 200 bin kişi, Yaşar'ın şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 10:46 Güncelleme: 16.10.2024 - 10:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ebru Yaşar rekorunu tazeledi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Yaşar, Diyarbakır'ı salladı. Yaşar, dün akşam Nevruz Park'ta sahne aldı. Ünlü sanatçı, sahne performansı ve zarafetiyle yine unutulmaz bir konsere imza attı.

        Sadece Diyarbakır'dan değil çevre il ve ilçelerden de yaklaşık 200 bin vatandaş, Ebru Yaşar'ı dinlemeye geldi.

        Hayranları pankart ve tezahüratlarla gece boyunca ünlü sanatçıya sevgi gösterisinde bulundu. Yaşar eski ve yeni şarkılarının yanı sıra Kürtçe bir şarkı da söyledi. Vatandaşlar hep bir ağızdan Yaşar'ın şarkılarına eşlik etti.

        Büyük coşkunun yaşandığı konserde, başarılı sanatçı kendi rekorunu da tazeledi. Yaşar'ı Trabzon'da 100 bin, Erzurum'da 120 bin, Çanakkale'de 122 bin, Ankara'da 150 bin kişi izlemişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Ebru Yaşar
        #Diyarbakır
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Konut fiyatlarında reel düşüş sürüyor
        Konut fiyatlarında reel düşüş sürüyor
        27 güvenlik görevlisi şehit olmuştu! O terörist yakalandı!
        27 güvenlik görevlisi şehit olmuştu! O terörist yakalandı!
        Rojin Kabaiş'e hüzünlü veda: Tabutunu kadınlar omuzladı
        Rojin Kabaiş'e hüzünlü veda: Tabutunu kadınlar omuzladı
        Lionel Messi, Bolivya maçında coştu!
        Lionel Messi, Bolivya maçında coştu!
        Genç futbolcunun feci ölümü!
        Genç futbolcunun feci ölümü!
        Real Madrid'de Arda Güler çatışması!
        Real Madrid'de Arda Güler çatışması!
        Tamamlayıcı emeklilik bir zorunluluk
        Tamamlayıcı emeklilik bir zorunluluk
        Kas ve kemik erimesiyle mücadele ediyor, yaşlanmayı yavaşlatıyor...
        Kas ve kemik erimesiyle mücadele ediyor, yaşlanmayı yavaşlatıyor...
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        Valilikten açıklama yapıldı! Polis memuru, eşini öldürdü!
        Valilikten açıklama yapıldı! Polis memuru, eşini öldürdü!
        "Yanımda birini görünce yakıştırma yapılıyor"
        "Yanımda birini görünce yakıştırma yapılıyor"
        Emeklilik sisteminde sonlardayız
        Emeklilik sisteminde sonlardayız
        Meteoroloji'den bu bölgeler için sağanak uyarısı!
        Meteoroloji'den bu bölgeler için sağanak uyarısı!
        Trump Beyaz Saray'dan ayrıldıktan sonra Putin'le konuştu mu?
        Trump Beyaz Saray'dan ayrıldıktan sonra Putin'le konuştu mu?
        Musk Trump yanlısı gruba 75 milyon dolar bağışlamış
        Musk Trump yanlısı gruba 75 milyon dolar bağışlamış
        Ünlülerin şifacısıydı: 'Bostan baba'nın organik tarlasından uyuşturucu çıktı
        Ünlülerin şifacısıydı: 'Bostan baba'nın organik tarlasından uyuşturucu çıktı
        Festivalde yer tartışması: Genç kadının burnunu kırdı
        Festivalde yer tartışması: Genç kadının burnunu kırdı
        Okan Buruk ve yabancı sınırı için açıklama!
        Okan Buruk ve yabancı sınırı için açıklama!
        İzmir-Antalya 3 saate düşecek
        İzmir-Antalya 3 saate düşecek
        DMD hastası Boran'ın vakti kısıtlı! Gen tedavisi için yardım bekliyor
        DMD hastası Boran'ın vakti kısıtlı! Gen tedavisi için yardım bekliyor