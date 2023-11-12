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        Haberler Magazin Ebru Yaşar: Sanat camiası kaygan bir zemin - Magazin haberleri

        Ebru Yaşar: Her şeyin bir yeri ve adabı var

        Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Yaşar, önceki gece Maslak'taki bir mekânda sahne aldı. Ünlü şarkıcı, sahneye çıkmadan önce gazetecilerin sorularını yanıtladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.11.2023 - 09:45 Güncelleme: 12.11.2023 - 09:45
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        "Her şeyin bir yeri ve adabı var"
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        Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un haberine göre; Ebru Yaşar, sahne öncesi gazetecilerin sorularına yanıt verdi. Ünlü şarkıcı gazetecilere, "Kıyafetim nasıl arkadaşlar? İnsanlar kıyafeti ile ağırlanır. Sohbetleri ile de uğurlanır" dedi.

        Ebru Yaşar, muhabirlerin "Salaş kıyafetlerle sahneye çıkan sanatçılar hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusuna yanıt verdi. Yaşar, "Ben sevmiyorum. 'Bu benim tarzım diyebilirler' ama herkesin bir tarzı var. Beni normal hayatta böyle göremezsiniz mesela. Dışarıya çıkarken ufak bir bakımlı olurum ama salaş bir pantolon veya bir eşofman giymeyi ben de seviyorum. Her şeyin bir yeri ve adabı var. O kadar da lakayıt olamam" diye konuştu.

        "SANAT CAMİASI KAYGAN BİR ZEMİN"

        Uzun yıllardır müzik piyasasında olan Ebru Yaşar, sektör hakkında değerlendirmelerde de bulundu. Yaşar, "Bizim camia, biraz şaşalı bir camia. Kaygan bir zemin diyebiliriz. Mutlu gününde insanın tebrik eden o kadar az ki... Arasalar ama benden bir şey rica etseler, üstüme düşen bir şey varsa yardım etmek için elimden geleni yaparım. Ben kimseyle kötü değilim ama. Ben giderim sarılıp öperim. Sık sık görüştüğüm insanlar yok. Karşındaki insana bir şey anlatınca bu acaba bunu benimle ilgili ilerleyen zamanda kötü bir durumda kullanır mı diye düşünmüyorsan o zaten senin dostundur. Bu zordur yani ama arkadaşım diyebileceğim çok insan var tabii ki" ifadelerini kullandı.

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        #Ebru Yaşar
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