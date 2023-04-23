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Ebru Yaşar: Yaralarımızı hep birlikte saracağız

Ebru Yaşar, Ramazan Bayramı’nda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve İstanbul konserleriyle hayranlarına seslendi

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  • Ebru Yaşar: Yaralarımızı hep birlikte saracağız - Magazin haberleri

    Ebru Yaşar, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde sevenleriyle buluştu.
  • Ebru Yaşar: Yaralarımızı hep birlikte saracağız - Magazin haberleri

    Ebru Yaşar, konser alanını dolduran hayranlarına keyifli bir bayram akşamı yaşattı. 
  • Ebru Yaşar: Yaralarımızı hep birlikte saracağız - Magazin haberleri

    Ebru Yaşar, duygularını “Ne mutlu bize bir bayramı daha beraber karşılıyoruz. Çok üzücü ve kırgın günlerden geçtik, geçmeye devam ediyoruz ama yaralarımızı hep beraber saracağız inşallah. Depremi yaşadık. Arkadaşlarımla beraber uzun süre sonra sahnedeyiz. Hem beraber bayram kutlayacağız hem de beraber yaralarımızı saracağız. İyi ki sizlerle beraberiz. Daha güzel bayramlarda buluşmak üzere…” diyerek paylaştı.
  • Ebru Yaşar: Yaralarımızı hep birlikte saracağız - Magazin haberleri

    Ebru Yaşar'ın Ramazan Bayramı'ndaki ikinci sahne çalışması İstanbul'da gerçekleşti. Yaşar, İstanbul'daki konserinde de sevenlerine keyifli bir program sundu.  

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