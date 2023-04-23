Ebru Yaşar: Yaralarımızı hep birlikte saracağız

Ebru Yaşar, duygularını “Ne mutlu bize bir bayramı daha beraber karşılıyoruz. Çok üzücü ve kırgın günlerden geçtik, geçmeye devam ediyoruz ama yaralarımızı hep beraber saracağız inşallah. Depremi yaşadık. Arkadaşlarımla beraber uzun süre sonra sahnedeyiz. Hem beraber bayram kutlayacağız hem de beraber yaralarımızı saracağız. İyi ki sizlerle beraberiz. Daha güzel bayramlarda buluşmak üzere…” diyerek paylaştı.