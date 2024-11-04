Ebru Yaşar, yüz binlerce kişiye seslendi

Şarkıları ve sahnesiyle Türk Müziği’nin en sevilen isimlerinden Ebru Yaşar, İzmir ve Antalya’da birbiri ardına iki konser gerçekleştirdi. 2 Kasım Cumartesi günü Alsancak Gündoğdu Meydanı’nda konser veren Ebru Yaşar, 3 Kasım Pazar günü de Antalya Konyaaltı’nda sahnedeydi. Her iki konserde toplam 350 bini aşkın izleyici ile buluşan Ebru Yaşar, sahnesinden izleyenlere teşekkürlerini sundu.

İki saat süren konserlerinde Ebru Yaşar; ‘Kafamın İçi’, ‘Yoksun’, ‘Kehribar’ gibi son yılların en çok dinlenen ve liste başı olan şarkılarının yanı sıra ‘Ben Bilmem’, ‘Seni Anan Benim İçin Doğurmuş’ gibi klasikleriyle de sevenlerini coşturdu.

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