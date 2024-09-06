Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Müzik Ebru Yaşar’dan yeni düet

        Ebru Yaşar’dan yeni düet

        Son albümü 'Yine Çalıyor' ile büyük bir başarıya imza atan Ebru Yaşar'dan yeni şarkı sürprizi geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.09.2024 - 21:27 Güncelleme: 06.09.2024 - 21:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        İkinci kez sürpriz düet
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Ünlü sanatçı Ebru Yaşar, müzik dünyasının sevilen ikilisi Burak Bulut & Kurtuluş Kuş ile 'Anılara Dalarız' şarkısında düet yaptı.

        Listelerde zirveye çıkan hit düetleriyle çok konuşulan Ebru Yaşar, Burak Bulut & Kurtuluş Kuş üçlüsü ikinci kez yaptıkları ortak çalışmalarıyla yeniden müzikseverin karşısına çıkarak sürpriz yaptı.

        Söz ve müziği Burak Bulut'a ait olan şarkıya Ecem Gündoğdu yönetmenliğinde Bodrum’da klip çekildi. Trio düet

        Mahzen Medya etiketiyle tüm müzik platformlarında yayınlanarak yerini aldı.

        Üçlünün son ortak çalışması olan ‘Anılara Dalarız’ Türk müziğinin temel enstrümanlarından Ud nağmelerinin hakim olduğu Türk - Trap tarzının harmanlandığı soundlara sahip olmasıyla özellikle dikkat çekiyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Ebru Yaşar
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kurum'dan Habertürk'e açıklamalar
        Kurum'dan Habertürk'e açıklamalar
        Umut Ünlü, Paralimpik Şampiyonu!
        Umut Ünlü, Paralimpik Şampiyonu!
        HT Spor 10 Eylül'de sizlerle!
        HT Spor 10 Eylül'de sizlerle!
        Bomba ihbarı: Hindistan’dan Almanya’ya giden uçak Erzurum'a indi
        Bomba ihbarı: Hindistan’dan Almanya’ya giden uçak Erzurum'a indi
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Sevilay Öztürk'ten bronz madalya!
        Sevilay Öztürk'ten bronz madalya!
        Dilan ve Engin Polat çifti davasında ara karar açıklandı: Engin Polat ve 3 sanık tahliye edildi
        Dilan ve Engin Polat çifti davasında ara karar açıklandı: Engin Polat ve 3 sanık tahliye edildi
        Narin için Eğertutmaz Deresi'nde yeni arama!
        Narin için Eğertutmaz Deresi'nde yeni arama!
        Razgatlıoğlu antrenman seansında kaza yaptı
        Razgatlıoğlu antrenman seansında kaza yaptı
        Candan kardeşler davasında ikinci celse
        Candan kardeşler davasında ikinci celse
        İsrail askerlerinin saldırısında Türk aktivist hayatını kaybetti
        İsrail askerlerinin saldırısında Türk aktivist hayatını kaybetti
        CHP'de tüzük kurultayı başladı
        CHP'de tüzük kurultayı başladı
        Milli Hızlı Tren'in ilk testi 2025'te yapılacak
        Milli Hızlı Tren'in ilk testi 2025'te yapılacak
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Biberiyeye yakından bakmaya hazır mısınız?
        Biberiyeye yakından bakmaya hazır mısınız?
        Kart limitine OVP tırpanı
        Kart limitine OVP tırpanı
        Salatalık adam ülkede salatalık bırakmadı
        Salatalık adam ülkede salatalık bırakmadı
        Satılık demir taht
        Satılık demir taht
        Uyurken beyinde neler oluyor?
        Uyurken beyinde neler oluyor?
        Büyük heyecan için sayılı günler
        Büyük heyecan için sayılı günler