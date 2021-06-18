ECB, bankalara kaldıraç esnekliğini 9 ay uzatacak

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AA

ECB’den yapılan yazılı açıklamada, bankaların salgın döneminde ekonomiye kredi sağlamaya devam edebilmesi amacıyla bankalar için mevcut kaldıraç esneklik oranının 2022 yılının mart ayına kadar uzatılmasına karar verildiği kaydedildi.

Bankadan yapılan açıklamada, ECB’nin borç verenlerin kaldıraç oranlarını hesaplarken gelecek yıl mart ayına kadar merkez bankalarında tutulan mevduatları hariç tutmalarına izin verileceğini de hatırlattı.

Normal şartlarda ECB’nin bankalara tanıdığı kaldıraç esnekliğinin 27 Haziran 2021 tarihinde sona ermesi bekleniyordu.