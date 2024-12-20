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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam ECB Başekonomisti Lane: Enflasyonda son gelişmeler ışığında ECB'nin artık kısıtlayıcı olması gerekmiyor - İş-Yaşam Haberleri

        ECB Başekonomisti Lane: Enflasyonda son gelişmeler ışığında ECB'nin artık kısıtlayıcı olması gerekmiyor

        Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başekonomisti Philip Lane, enflasyonda son gelişmeler ışığında ECB'nin faiz oranlarını kısıtlayıcı bir seviyede tutmak zorunda olmadığını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 20:43 Güncelleme: 20.12.2024 - 20:43
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        ECB Başekonomisti Lane: ECB'nin artık kısıtlayıcı olması gerekmiyor
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        ECB Başekonomisti Lane, ECB’nin bir podcast yayınında küresel olayların ekonomi üzerindeki etkisi ve ECB'nin para politikasını değerlendirdi.

        Enflasyon dinamikleri yüzde 2 üzerindeyse ekonominin para politikası ile yavaşlatılması gerektiğini vurgulayan Lane, enflasyon da son gelişmeler göz önüne alındığında, ECB'nin para politikasında artık kısıtlayıcı olmasına gerek olmadığını söyledi.

        Lane, “Şu anda gördüğümüz, enflasyon dinamiklerinin gelecekte yüzde 2 seviyesine doğru hareket etme olasılığının daha yüksek olduğudur.” dedi.

        ECB’nin faiz oranlarını uzun süre kısıtlayıcı bir seviyede tutması halinde, enflasyonun yüzde 2'nin altına düşeceği ve bunun ekonomi için daha fazla sıkıntı oluşturacağını da sözlerine ekledi.

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        Öte yandan, enflasyondaki düşüş ve Avro Bölgesi'ndeki zayıf ekonomik görünüm karşısında ECB, 12 Aralık’ta piyasa beklentileri doğrultusunda yılın dördüncü faiz indirimine giderek üç temel politika faizini 25 baz puan düşürmüştü.

        Banka, mevduat faiz oranını yüzde 3,25'ten yüzde 3'e indirmişti.

        ECB'nin bir sonraki faiz toplantısı 30 Ocak 2025'te yapılacak.

        Bu arada, Avro Bölgesi'nde ekimde yüzde 2 olan yıllık enflasyon kasımda yüzde 2,2'ye yükselmişti.

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