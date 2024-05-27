Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        BIST 100 10.631,15 %-0,43
        DOLAR 32,1720 %-0,17
        EURO 34,9366 %-0,06
        GRAM ALTIN 2.437,14 %0,77
        FAİZ 41,76 %-0,24
        GÜMÜŞ GRAM 32,60 %3,57
        BITCOIN 69.073,00 %0,57
        GBP/TRY 41,1046 %0,07
        EUR/USD 1,0853 %0,06
        BRENT 82,89 %0,94
        ÇEYREK ALTIN 3.984,73 %0,77
        Haberler Ekonomi Para ECB Başekonomistinden faiz açıklaması - Para Haberleri

        ECB Başekonomistinden faiz açıklaması

        ECB Başekonomisti Philip Lane, Bankanın gelecek ay faizler konusunda büyük bir sürpriz olmazsa kısıtlamaları kaldırmak için yeterli işaret gördüğünü ve bu yıl sonuna kadar para politikasını kısıtlayıcı bölgede tutması gerekeceğini ifade etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 15:55 Güncelleme: 27.05.2024 - 15:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        ECB Başekonomistinden faiz açıklaması
        ABONE OL
        ABONE OL

        Financial Times'a açıklamalarda bulunan Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başekonomisti Philip Lane, Avrupa'nın Rusya-Ukrayna savaşının yol açtığı enerji fiyatları şokundan dünyanın diğer bölgelerine kıyasla daha fazla etkilendiğini belirtti.

        Buna rağmen Bankanın uyguladığı para politikasıyla Avro Bölgesi'nde enflasyonu frenlemeyi başardığını ifade eden Lane, ECB Yönetim Kurulu'nun enflasyonun düşüş eğilimini sürdürmesini sağlamak için faiz oranlarını bu yıl kısıtlayıcı bölgede tutması gerekeceğini vurguladı.

        Philip Lane, maliyet baskılarının hala önemli olduğunu söyledi. "Merkez bankacılarının amacı mümkün olduğunca sıkıcı olmaktır." diyen Lane, ECB'nin beklenmedik bir hamleyle piyasaları şaşırtacağı yönündeki endişeleri reddetti.

        REKLAM

        Lane, enflasyonun ECB'nin yüzde 2'lik hedefine sürdürülebilir şekilde kavuşuyor olduğunu anlatarak, Bankanın gelecek ay faizler konusunda "büyük bir sürpriz olmazsa" kısıtlamaları kaldırmak için yeterli işaret gördüğünü ifade etti.

        Faiz oranlarının enflasyonu düşürmeye katkıda bulunmaya devam etmesi gerektiğini dile getiren Lane, bu nedenle verilerin dikkatle değerlendirileceğini ve ardından "kısıtlayıcı aralık içinde aşağı doğru hareket etmenin orantılı ve güvenli olup olmadığına" karar verileceğini kaydetti.

        Bu arada, Avro Bölgesi'nde enflasyon 2022 yazında keskin bir şekilde yükseldiğinde, ECB faiz oranlarını artıran son büyük merkez bankalarından biri oldu.

        Yatırımcılar, ECB'nin 6 Haziran'daki Yönetim Konseyi toplantısında politika faizini 25 baz puan düşürmesini bekliyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        3 çöp konteynerinde parçalanmış erkek cesedi bulundu!
        3 çöp konteynerinde parçalanmış erkek cesedi bulundu!
        Konutta ‘Shrinkflasyon’ devri!
        Konutta ‘Shrinkflasyon’ devri!
        Oteldeki şüpheli ölümde yeni gelişme!
        Oteldeki şüpheli ölümde yeni gelişme!
        İşte muhtemel rakipler!
        İşte muhtemel rakipler!
        ABD'li oyuncu vurularak öldürüldü
        ABD'li oyuncu vurularak öldürüldü
        60 yaşında kainat güzeli seçilmişti! Hayalleri yarım kaldı
        60 yaşında kainat güzeli seçilmişti! Hayalleri yarım kaldı
        "Bir renge ve bir isme malik olmak"
        "Bir renge ve bir isme malik olmak"
        AB içinde 'Macaristan' krizi
        AB içinde 'Macaristan' krizi
        Milli Eğitim Bakanı yeni müfredatı onayladı
        Milli Eğitim Bakanı yeni müfredatı onayladı
        Yer sarı gök kırmızı!
        Yer sarı gök kırmızı!
        Florya'da çılgın kutlama!
        Florya'da çılgın kutlama!
        THY ve TVF'den 'Filenin Sultanları' açıklamaları
        THY ve TVF'den 'Filenin Sultanları' açıklamaları
        F1'e ünlü akını
        F1'e ünlü akını
        "Pişmanlık emaresi görmedim!" Kadın hakimden sapık hemşireye şerh!
        "Pişmanlık emaresi görmedim!" Kadın hakimden sapık hemşireye şerh!
        Doğru sanıp yaptığımız 10 diyet hatası!
        Doğru sanıp yaptığımız 10 diyet hatası!
        2 bölge için sağanak uyarısı! 20 kente "sarı" alarm! Yarına dikkat!
        2 bölge için sağanak uyarısı! 20 kente "sarı" alarm! Yarına dikkat!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Sokak köpeklerini uyutmak yahut kısırlaştırmak yerine spirali neden düşünmüyoruz?  
        Sokak köpeklerini uyutmak yahut kısırlaştırmak yerine spirali neden düşünmüyoruz?  
        İnsanlar ve köpekler: Ölüm ve yaşam arasında
        İnsanlar ve köpekler: Ölüm ve yaşam arasında
        Galatasaray'ın şampiyonluk öyküsü
        Galatasaray'ın şampiyonluk öyküsü