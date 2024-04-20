Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Uluslararası Para Fonu (IMF)-Dünya Bankası Bahar Toplantıları kapsamında yaptığı açıklamada, küresel büyüme görünümünün hem gelişmiş hem de gelişmekte olan piyasa ekonomilerinde bir miktar iyileştiğini aktardı.

Düşen enerji fiyatlarının, arz koşullarının normalleşmesinin ve sıkı para politikasının etkisiyle dezenflasyon sürecinin devam ettiğini belirten Lagarde, küresel ekonominin sıkı para politikasını iyi bir şekilde atlatmasına karşın büyüme beklentilerinin tarihi standartların altında kaldığını kaydetti.

Lagarde, artan jeopolitik gerilimlerin enflasyon üzerinde yukarı yönlü, büyüme üzerinde ise aşağı yönlü risk oluşturduğunu ancak küresel görünüme yönelik risklerin hem ekonomik faaliyet hem de enflasyon açısından genel olarak dengelendiğini belirtti. Euro Bölgesi'nde dezenflasyon sürecinin enflasyonun tüm ana bileşenlerine yayıldığını aktaran Lagarde, "​​​​​​Özellikle verimlilik artışındaki toparlanmanın iş gücü maliyet artışı üzerindeki aşağı yönlü baskıyı güçlendirmeye başlamasıyla dezenflasyon sürecinin devam etmesi bekleniyor." değerlendirmesinde bulundu.