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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam ECB Başkanı Lagarde: " Enerji dönüşümü ertelenirse fatura da artar"  - İş-Yaşam Haberleri

        ECB Başkanı Lagarde: " Enerji dönüşümü ertelenirse fatura da artar" 

        Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, temiz enerji dönüşümünü ertelemenin ödemek zorunda kalınacak bedeli daha da artıracağını söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 13:08 Güncelleme: 29.09.2023 - 13:08
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        "Enerji dönüşümü ertelenirse fatura da artar" 
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        Lagarde, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), Avrupa Yatırım Bankası (EIB) ve ECB tarafından Paris'te düzenlenen Enerji Dönüşümü konferansında konuştu.

        Hızla değişen enerji fiyatlarının ve enerji piyasalarındaki kalıcı değişimlerin enflasyon dinamikleri üzerinde önemli etkileri olabileceğine işaret eden Lagarde, düzenli biçimde gerçekleşecek temiz enerji dönüşümünün herkesin faydasına olduğunu vurguladı.

        "SON 50 YILDA FELAKETLERİN SAYISI 5 KAT ARTTI"

        Lagarde, iklim değişikliği nedeniyle doğal afetlerin daha sık ve şiddetli bir hal aldığını anımsatarak, son 50 yılda hava koşullarıyla ilgili felaketlerin sayısının 5 kat arttığını belirtti.

        "Eğer yeşil dönüşümü yanlış bir şekilde yaparsak yüksek sosyal maliyetler ortaya çıkacak." diyen Lagarde, Avrupa'da geçen yıl yaşanan enerji krizinin enerji fiyatlarındaki dalgalanmalara karşı ne kadar savunmasız olduklarını ortaya koyduğunu ifade etti.

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        Lagarde, enerji dönüşümüm daha düzenli biçimde gerçekleşmesi için ertelemekten kaçınmak, zorluğu anlamak ve yükü adil bir şekilde paylaşmak gerektiğini vurguladı.

        İklim hedeflerini ertelememenin enerji dönüşümünün maliyetini düşürmeyeceğine dikkati çeken Lagarde, "Enerji dönüşümünü ertelemek ödemek zorunda kalacağımız faturayı daha da artıracaktır" yorumunu yaptı.

        İklim hedeflerini geri çekmenin gerekli yatırım için daha fazla zaman kazandırmayacağının altını çizen Lagarde, bunun fiyat oynaklığını da artıracağını söyledi.

        Lagarde, Euro Bölgesi'ndeki şirketlerin büyük çoğunluğunun iklimle ilgili yatırımlar planladığını ancak firmaların çok yüksek finansman maliyetleriyle karşılaştığını belirterek, "Avrupa'da risk primini azaltacak ve finansman maliyetlerini düşürecek yeşil finans piyasasını güçlendirmeye ihtiyaç var" diye konuştu.

        Avrupa şirketlerinin yeşil yatırımlara yönelik kamu garantilerini de yetersiz bulduklarını anlatan Lagarde, pek çok yatırımcının yeşil yatırımların finansmanında isteksiz olduğunu ifade etti. Lagarde, Avrupa firmalarının erişebildiği yatırımcı tabanını genişletmek için AB sermaye piyasaları birliğinin tamamlanması gerektiğini söyledi.

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        "FİYAT İSTİKRARI HER TÜRLÜ SABİT YATIRIM İÇİN ÇOK ÖNEMLİDİR"

        ECB'nin bu alanda verebileceği en önemli katkının fiyat istikrarını sağlamak olduğunu anlatan Lagarde, "Fiyat istikrarı her türlü sabit yatırım için çok önemlidir. Fiyat istikrarı firmalara maliyetlerinin zaman içinde nasıl gelişeceğini görme imkanı sağlar. Genellikle uzun yıllara kadar getiri sağlamayan yeşil yatırımlar için fiyatların istikrarlı kalması daha da önemlidir" dedi.

        Lagarde, fiyat istikrarı olmaması halinde fonların enflasyon korumalı yatırımlara yöneleceğini ve yeşil teknolojilere yatırımın azalacağını anlattı.

        Sorunsuz bir enerji dönüşümünde yükün adil bir şekilde paylaşılması gerektiğini kaydeden Lagarde, Avro Bölgesi ülkelerinde yüksek enerji fiyatlarını sınırlamak ve gelirleri desteklemek için alınan mali önlemlerin toplam enflasyonun kontrol altına alınmasına ve eşitsizliğin azaltılmasına katkı sağladığını ifade etti.

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