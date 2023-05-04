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Lagarde, ECB Yönetim Konseyi Toplantısı'nın 25 baz puanlık faiz artırım kararının ardından Frankfurt'ta düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Konuşmasına, her zamanki gibi önce para politikası kararlarını okuyarak başlayan Lagarde, ECB Yönetim Konseyi'nin bugün 3 temel politika faizini 25 baz puan artırdığını, bunun enflasyonu orta vadeli hedef olan yüzde 2'ye indirmeyi hedeflediğini söyledi.

Euro Bölgesi'ndeki ekonominin esnek olduğunu, bunda mali desteğin, tedarik zinciri sorunlarının hafiflemesinin ve enerji fiyatlarındaki düşüşün etkili olduğunu ifade eden Lagarde, enerji fiyatlarındaki düşüşün ardından hükümetlere mali desteği azaltma çağrısında bulundu. Lagarde, "Aksi takdirde orta vadede ECB'nin tepki vermek zorunda kalacağı daha yüksek bir enflasyon riski olacak." ifadesini kullandı.

Fiyat baskısının yüksek olduğunu vurgulayan Lagarde, "Enflasyonun görünümüne ilişkin önemli yukarı yönlü riskler devam etmektedir." dedi.

Lagarde, özellikle gıda enflasyonundan endişe duyduklarını vurgulayarak, yönetim kurulu toplantısında çekirdek enflasyon konusunda uzun tartışmalar yaptıklarını aktardı.

"HERHANGİ BİR ZAMAN DİLİMİNDE FAİZ İNDİRİMİ YAPMA GİBİ BİR TAAHHÜDÜMÜZ OLMADI"

Christine Lagarde, ECB'nin, yüksek enflasyonla mücadele etmek için faiz oranlarını daha da artırabileceğini belirterek, ECB'nin enflasyona karşı "daha gidecek yolu" olduğunu ve Euro Bölgesi'ndeki enflasyonla mücadele için parasal sıkılaştırmaya "ara vermediğini" söyledi.

Lagarde, "Bugün sahip olduğumuz bilgilere göre, daha gidecek çok yolumuz var ve ara vermiyoruz. Bu son derece açık." ifadelerini kullandı.

Bir gazetecinin ECB Yönetim Konseyi Toplantısı'nda 50 baz puanlık artış için oy olup olmadığına yönelik sorusu üzerine Lagarde, bunun da tartışıldığını ve bazı üyelerin 50 baz puanlık artışın uygun olduğunu düşündüğünü kaydetti.

Fed'i izlediklerini belirten Lagarde, ECB'nin faiz kararlarında Fed'e bağlı olmadığını da vurguladı. Lagarde, "Herhangi bir zaman diliminde faiz indirimi yapma gibi bir taahhüdümüz olmadı." dedi.

TEMMUZ 2022'DEN BERİ FAİZ ORANLARINI TOPLAM 375 BAZ PUAN ARTIRDI

ECB, bugün 3 temel politika faizini 25 baz puan artırarak faiz artırım hızını düşürürken, bilanço küçültmeyi hızlandırdı. Banka, refinansman faizini yüzde 3,75'e, mevduat faizini yüzde 3,25'e ve marjinal fonlama faizini de yüzde 4'e yükseltti.

ECB'nin, ekonomideki resesyon beklentisine karşın Temmuz 2022'den beri faiz oranlarını toplam 375 baz puan artırarak en hızlı sıkılaştırma adımını atmış olması dikkati çekti.

Banka, 3 temel politika faizini son 3 toplantıda 50 baz puan artırmıştı.