ECB Başkanı Lagarde: “Koronavirüsün ekonomik etkisiyle mücadele için harekete geçmeye hazırız”

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Lagarde, yaptığı yazılı açıklamada, “Koronavirüs salgını, ekonomik görünüm ve finansal piyasaların işleyişinde risk oluşturacak şekilde hızlı ilerleyen bir durumdur.” değerlendirmesinde bulundu.

ECB’nin gelişmeleri ve bunların ekonomi üzerindeki etkilerini yakından izlediğini vurgulayan Lagarde, “Koronavirüsün ekonomik etkisiyle mücadele için harekete geçmeye hazırız. Gerektiğinde ve altında yatan risklerle orantılı olarak uygun ve hedeflenen önlemler almaya hazırız." ifadelerini kullandı.