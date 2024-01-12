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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam ECB Başkanı'na göre Trump'ın yeniden ABD Başkanı seçilmesi Avrupa için bir "tehdit" - İş-Yaşam Haberleri

        ECB Başkanı'na göre Trump'ın yeniden ABD Başkanı seçilmesi Avrupa için bir "tehdit"

        Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın yeniden başkan seçilmesinin Avrupa için bir "tehdit" oluşturabileceğini ifade etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2024 - 16:30 Güncelleme: 12.01.2024 - 16:30
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        Lagarde'dan Trump sözleri
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        France 2'ye konuk olan Lagarde, Trump'ın yeniden ABD Başkanı seçilmesi ihtimalini değerlendirdi.

        Lagarde, Trump'ın görevdeyken 4 yıl boyunca yaptıklarından ders çıkarıldığı takdirde, kendisinin yeniden başkan seçilmesinin Avrupa için bir tehdit oluşturabileceği yorumunda bulundu.

        ECB Başkanı, "Gümrük tarifelerine, NATO'ya hizmet etme taahhüdüne ve iklim değişikliğiyle mücadeleye bakmak yeterli. Sadece bu 3 alanda bile, tarihsel olarak ABD'nin çıkarları, Avrupa'nın çıkarlarıyla örtüşmedi." ifadelerini kullandı.

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