ECB Başkanı'na göre Trump'ın yeniden ABD Başkanı seçilmesi Avrupa için bir "tehdit" - İş-Yaşam Haberleri

ECB Başkanı'na göre Trump'ın yeniden ABD Başkanı seçilmesi Avrupa için bir "tehdit" - İş-Yaşam Haberleri

ECB Başkanı'na göre Trump'ın yeniden ABD Başkanı seçilmesi Avrupa için bir "tehdit" Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın yeniden başkan seçilmesinin Avrupa için bir "tehdit" oluşturabileceğini ifade etti

Anadolu Ajansı Giriş: 12.01.2024 - 16:30 Güncelleme: 12.01.2024 - 16:30 facebook

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