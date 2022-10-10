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ECB, Çin Merkez Bankası ile swap anlaşmasını uzattı

Avrupa Merkez Bankası (ECB) ile Çin Merkez Bankası (PBoC) arasındaki 45 milyar dolarlık (350 milyar yuan) döviz takas (swap) anlaşması 3 yıl daha uzatıldı

ECB, Çin Merkez Bankası ile swap anlaşmasını uzattı
Çin Merkez Bankası ile swap anlaşmasını uzattı
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AA

ECB'den yapılan açıklamada, Eurosystem açısından bu uzatma anlaşmasının renminbi pazarında aksaklıklar durumunda Avro Bölgesi’ndeki bankaların ani ve geçici likidite sıkıntısının giderilmesine olanak tanıyacağı ve küresel finansal istikrara katkıda bulunacağı belirtildi.

Uzatmanın Avro Bölgesi ile Çin arasındaki ikili ticaret ve yatırım iş birliğinin derinleştirmesine yardımcı olacağı vurgulandı.

Açıklamada, söz konusu anlaşmanın 8 Ekim 2025’ye uzatıldığı belirtilerek, ECB ve PBoC arasında ilk döviz takas anlaşmasının 2013’te azami 45 milyar avro olarak imzalandığı, 2016 ve 2019’da 3 yıl daha uzatıldığı hatırlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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