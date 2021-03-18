ECB'den ekonomik belirsizlikler devam ediyor uyarısı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünya
ABONE OL

ECB'den ekonomik belirsizlikler devam ediyor uyarısı

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Avro Bölgesi için kısa vadede ekonomik belirsizliklerin devam ettiğini belirterek, ECB'nin tüm araçlarla gerekli ayarlamaları yapmaya hazır olduğunu söyledi.

ECB'den ekonomik belirsizlikler devam ediyor uyarısı
AA

Lagarde, Brüksel'deki Avrupa Parlamentosu (AP) Ekonomik ve Mali İşler Komitesi'nde 'Parasal Diyalog' başlıklı oturumda yaptığı konuşmada, ekonomik durumun genel olarak geçen yıla göre daha iyi göründüğüne, küresel talepteki toparlanma ve ilave mali önlemlerin Avro Bölgesi'ne katkı sağladığına işaret etti.

Avro Bölgesi ekonomik görünümün kısa vadede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve aşılamalardan kaynaklı "belirsizliklerle" çevreli olduğuna dikkati çeken Lagarde, "Yüksek Kovid-19 vaka oranları, mutasyonlu türlerin yayılması, kısıtlayıcı tedbirlerin uzatılması ve sıkılaştırılması, Avro Bölgesi ekonomik aktivitesini olumsuz etkilemeyi sürdürüyor." diye konuştu.

Lagarde, Avro Bölgesi'nde gayri safi yurt içi hasılanın (GSYH),2020'nin dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,7 azaldığını anımsatarak, bu yılın ilk çeyreğinde de daralma öngördükleri ifade etti.

Avro Bölgesi'nde aşılamalardaki ilerleme ve kısıtlayıcı tedbirlerin kademeli biçimde yumuşaması ile birlikte özellikle yılın ikinci yarısında hızlı ekonomik toparlanma beklediklerini anlatan Lagarde, 2021'de yüzde 4, 2022'de yüzde 4,1 ve 2023'te yüzde 2,1 büyüme tahmin ettiklerini belirtti.

Lagarde, Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyonun geçici etmenlerden ötürü son aylarda arttığını hatırlatarak, bu durumun bir kaç ay daha devam edeceğini söyledi.

ECB'nin bir sonraki çeyrekte Pandemi Acil Varlık Alım Programı (PEPP) kapsamında varlık alımlarını hızlandıracağına işaret eden Lagarde, programın piyasa koşullarına uygun ve esnek biçimde uygulanacağını anlattı.

Lagarde, ECB'nin görevini yapacağını ve ekonomik toparlanmayı desteklemek için gerekli araçları kullanacağını ifade ederek, "Döviz kurundaki gelişmeleri ve bunun orta vadeli enflasyon görünümüne olası etkileri konusunu izlemeye devam edeceğiz. Enflasyonun sürdürülebilir biçimde hedefimize doğru ilerlemesini sağlamak için tüm enstrümanlarımızı uygun şekilde ayarlamaya hazırız." değerlendirmesinde bulundu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SON DAKİKA: Rusya'dan ABD'ye katil yanıtı! - Haberler
DÜNYARusya'dan ABD'ye katil yanıtı!
SON DAKİKA: Dışişleri'nden bazı ülkelerin TBMM’deki gelişmelere ilişkin açıklamalarına tepki!
DÜNYATBMM’deki gelişmelere ilişkin açıklamalara tepki!
SON DAKİKA: Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'a bir kötü haber de mahkemeden geldi! - Haberler
DÜNYAPaşinyan'a bir kötü haber daha!
Myanmar'da gözaltında tutulan Suu Çii'ye rüşvet suçlaması yöneltildi
DÜNYAMyanmar'da gözaltında tutulan Suu Çii'ye rüşvet ...
SON DAKİKA: Çin'den ABD ve Japonya'ya tepki! - Haberler
DÜNYAÇin'den ABD ve Japonya'ya tepki!
SON DAKİKA: Brezilya'da salgının başından bu yana en yüksek koronavirüs vakası sayısı kaydedildi! - Haberler
DÜNYABrezilya'da rekor vaka sayısı!
SOĞUK SAVAŞ | Son dakika: ABD ile Rusya "Katil" gerilimi
DÜNYAABD ile Rusya arasında tansiyon yükseldi!
ABD'de masaj salonuna saldırı! SON DAKİKA: Saldırının nedeni belli oldu
DÜNYAMasaj salonlarına saldırmıştı: Nedeni belli oldu!
Fas'tan Oxford-AstraZeneca aşısının kullanımına ilişkin açıklama
DÜNYAFas'tan Oxford-AstraZeneca kararı
ABD Dışişleri Sözcüsü Price'tan Gergerlioğlu açıklaması
DÜNYAABD'den Gergerlioğlu açıklaması