Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        BIST 100 7.706,41 %0,58
        DOLAR 28,1948 %0,10
        EURO 29,8071 %0,03
        ALTIN 1.817,19 %1,11
        FAİZ 34,63 %3,31
        GÜMÜŞ GRAM 20,96 %1,51
        BITCOIN 33.912,00 %0,22
        GBP/TRY 34,1809 %-0,10
        EUR/USD 1,0564 %0,02
        BRENT 90,48 %2,90
        ÇEYREK ALTIN 2.971,10 %1,11
        Haberler Ekonomi Para ECB'den ilk faiz indirimi 2024'ün sonlarında bekleniyor - Para Haberleri

        ECB'den ilk faiz indirimi 2024'ün sonlarında bekleniyor

        Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) yarınki faiz kararı toplantısında makroekonomik projeksiyonların belirleyici olması beklenirken, ilk faiz indiriminin 2024 sonlarında gelmesi öngörülüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2023 - 13:06 Güncelleme: 25.10.2023 - 13:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        İlk faiz indirimi 2024'ün sonlarında bekleniyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Natixis Avrupa Makroaraştırma Başkanı Dr. Dirk Schumacher, ECB'nin ekim toplantısında sıkı bir şekilde beklemede kalabileceğini ve toplantının tonunun genel olarak tarafsız olabileceğini belirtti.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        Enflasyon düşme eğilimindeyken İsrail-Filistin çatışmaları ve petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyonda yeni bir yukarı yönlü risk oluşturduğunu dile getiren Schumacher, büyümeye yönelik aşağı yönlü risklerin de arttığını ve bunun da banka için daha karışık bir resim ortaya çıkardığını aktardı.

        Schumacher, "Artan belirsizlik göz önüne alındığında, ECB'nin şunu vurgulamasını bekliyoruz: 'Banka, enflasyona ve büyümeye yönelik potansiyel risklerin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğine ve nasıl gerçekleşeceğine bağlı olarak politika duruşunu her şekilde de ayarlayacaktır.' " değerlendirmesinde bulundu.

        REKLAM

        Dolayısıyla artan belirsizliğin ECB'nin ekim toplantısında bir sonraki hamlesine ilişkin herhangi bir yönlendirme sağlama olasılığını azaltabileceğini söyleyen Schumacher, "Temel senaryomuzda petrol fiyatlarında sınırlı bir artış beklediğimiz için ECB'nin uzun bir süre daha beklemede kalacağını görüyoruz. Öte yandan, gelecek yılın eylül ayında ilk faiz indirimini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

        ECB'NİN BU SENE POLİTİKA FAİZİNİ DEĞİŞTİRMESİ BEKLENMİYOR

        Berenberg ekonomisti Salomon Fiedler de ECB'nin muhtemelen bu faiz artırım döngüsünün sonuna ulaşmış durumda olduğunu ancak aynı zamanda gelecek yıl boyunca faizleri muhtemelen mevcut seviyelere yakın tutabileceğini belirtti.

        Zayıflayan reel ekonomi, enflasyondaki gözle görülür düşüş, ECB'nin enflasyonun 2025'in ikinci yarısında hedefe döneceğine dair kendi tahmini göz önünde bulundurulduğunda bankanın aralık toplantısında enflasyon görünümünde aşağı yönlü olası bir revizyon yapabileceğini ifade eden Fiedler, hem ekim hem de aralık toplantısında bankanın faizleri sabit bırakabileceği öngörüsünde bulundu.

        Fiedler, ECB'nin 2024'ün sonlarına doğru faiz indirimlerine gidebileceğini söyledi.

        "ARALIK AYI TOPLANTISINDA PARA POLİTİKASINA İLİŞKİN DERİNLEMESİNE BİR TARTIŞMA YAPILABİLİR"

        ING Group başekonomisti Peter Vanden Houte, "ECB'nin eylül toplantısından sonraki iletişim, ekim toplantısının herhangi bir politika eylemi olmaksızın bir ara toplantı olacağına dair açık işaretler vermişti." dedi.

        REKLAM

        En son gelişmelerin ECB için durumları karmaşık hale getirdiğini belirten Houte, İsrail ve Orta Doğu'daki çatışmaların yanı sıra tahvil getirilerindeki artışın Avro Bölgesi'nin büyüme beklentilerini daha da zayıflatacakken, petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyon üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturabileceğini ve bankanın 2025 sonunda yüzde 2 enflasyon hedefine ulaşılmasını daha da zorlaştırabileceğini ifade etti.

        Houte, bu bağlamda, ECB'nin gelecek dönem politika adımlarına karar vermeden önce enflasyon ve büyüme hakkında daha fazla bilgi toplamak isteyebileceğini aktardı.

        Yeni makroekonomik tahminlerinin açıklanacağı aralık ayı toplantısının para politikasına ilişkin derinlemesine bir tartışmanın yapılmasına neden olabileceğini dile getiren Houte, bu sebepten dolayı ekim toplantısında faizlerde herhangi bir değişiklik olmayacağı öngörüsünde bulundu.

        Commerzbank kıdemli ekonomisti Marco Wagner ise ECB'nin ekim toplantısında faiz oranlarını daha da artırmasının pek mümkün görünmediğini belirterek, "Bunun nedeni kısmen enflasyon oranının eylül ayında önemli ölçüde düşmesi ve dolayısıyla büyük ölçüde merkez bankasının beklentileriyle uyumlu olması." ifadelerini kullandı.

        ECB üyelerinin açıklamalarında daha fazla faiz artırımı ihtimalini tamamen göz ardı etmediğini aktaran Wagner, özellikle de enflasyonla mücadelenin kazanılmış olmaktan çok uzak olduğu göz önüne alındığında faiz artırımlarını göz ardı etmenin muhtemelen çok cesur olabileceğini dile getirdi.

        ECB üyesi Peter Kazimir'in aralık ve mart ayındaki toplantılarda yapılacak projeksiyonların önemini vurguladığını söyleyen Wagner, "ECB makroekonomik projeksiyonların açıklanacağı toplantılarda önemli kararlar alabilir bunun için bankanın aralık ayına kadar önemli bir karar alması söz konusu olamayabilir." ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        KYK yurdundaki asansör faciasında çarpıcı detay!
        KYK yurdundaki asansör faciasında çarpıcı detay!
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Bağıra bağıra gelen kadın cinayeti! Bu fotoğraftan 3.5 yıl sonra baltayla öldürdü!
        Bağıra bağıra gelen kadın cinayeti! Bu fotoğraftan 3.5 yıl sonra baltayla öldürdü!
        Milli Takım'dan dev adım!
        Milli Takım'dan dev adım!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Burak Yılmaz'ın Bodo/Glimt 11'i
        Burak Yılmaz'ın Bodo/Glimt 11'i
        Avrupa Merkez Bankası faizi sabit bıraktı
        Avrupa Merkez Bankası faizi sabit bıraktı
        12 yaşındaki Efe'yi öldürmüştü! İşte cinayetin nedeni!
        12 yaşındaki Efe'yi öldürmüştü! İşte cinayetin nedeni!
        Gözaltına alındıktan sonra özür diledi
        Gözaltına alındıktan sonra özür diledi
        KKM'de rekor düşüş
        KKM'de rekor düşüş
        İlk kez konut alanlara ucuz kredi
        İlk kez konut alanlara ucuz kredi
        2024’te ziyaret edilmesi gereken ülke ve şehirler!
        2024’te ziyaret edilmesi gereken ülke ve şehirler!
        Kadro netleşiyor! Buruk'tan Icardi kararı
        Kadro netleşiyor! Buruk'tan Icardi kararı
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Tofaş'ta Doblo farkı
        Tofaş'ta Doblo farkı
        Bodrum kuyu suyuna geçti
        Bodrum kuyu suyuna geçti
        İşte halkın cumhuriyeti
        İşte halkın cumhuriyeti
        Simge anıtın hikâyesi
        Simge anıtın hikâyesi
        'Güldür Güldür Show'un Cumhuriyet skecinde gözyaşları sel oldu
        'Güldür Güldür Show'un Cumhuriyet skecinde gözyaşları sel oldu
        29 Ekim 1923 tarihli tutanaklar TBMM arşivinde!
        29 Ekim 1923 tarihli tutanaklar TBMM arşivinde!