ECB faiz kararı ile ilgili beklenen tarih geldi çattı. Ekonomi dünyasında merakla beklenen toplantıya ilişkin vatandaşların aramaları da iyice arttı. Peki, 2023 Ocak ayı ECB toplantısı sonrası faiz kararı ne zaman ve saat kaçta açıklanacak?