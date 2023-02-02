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ECB faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2023 Ocak ECB faiz kararını saat kaçta açıklayacak?

Ekonomi dünyasında gözler bu kez Avrupa Merkez Bankası’nın faiz kararına çevrilmiş durumda. Konuyla ilgili olarak vatandaşlarımız da ECB faiz kararı ne zaman ve açıklanacak sorularının cevaplarını arıyor. İşte konuya ilişkin bilgiler...

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  • ECB faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2023 Ocak ECB faiz kararını saat kaçta açıklayacak?

    ECB faiz kararı ile ilgili beklenen tarih geldi çattı. Ekonomi dünyasında merakla beklenen toplantıya ilişkin vatandaşların aramaları da iyice arttı. Peki, 2023 Ocak ayı ECB toplantısı sonrası faiz kararı ne zaman ve saat kaçta açıklanacak?
  • ECB faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2023 Ocak ECB faiz kararını saat kaçta açıklayacak?

    ECB FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Temmuz ayı ECB toplantısı 2 Şubat 2023 Perşembe günü yapılacak. Aynı gün saat 15.30'da faiz kararı duyurulacak.
  • ECB faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2023 Ocak ECB faiz kararını saat kaçta açıklayacak?

    ECB FAİZ ARTIRIMI YAPACAK MI?

    Avrupa tarafında, bugün gözler Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararına çevrildi.
  • ECB faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2023 Ocak ECB faiz kararını saat kaçta açıklayacak?

    Her iki bankanın da 50 baz puanlık faiz artırımına gitmesi öngörülüyor.

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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