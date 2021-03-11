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ECB faiz ve Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nda değişikliğe gitmedi

Avrupa Merkez Bankası, piyasa beklentileri doğrultusunda, faiz oranları ve Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nın toplam büyüklüğünü sabit tuttu

ECB faiz ve Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nda değişikliğe gitmedi
AA

Avrupa Merkez Bankasından (ECB) yapılan açıklamada, yönetim konseyinin, bugünkü toplantısında, faiz oranlarını değiştirmeme kararı aldığı, politika faizinin sıfır, mevduat faizinin yüzde eksi 0,50 ve marjinal fonlama faizinin de yüzde 0,25'te sabit bırakıldığı bildirildi.

Piyasada ECB'nin faiz oranlarında bir değişlik beklenmiyordu.

Bankanın, Varlık Alım Programı çerçevesinde aylık net alımların faiz politikasının destekleyici etkisini güçlendirmek gerektiği sürece devam ettirilmesin beklendiğine yer verilen açıklamada, yeniden finansman operasyonları yolu ile bol likidite sağlanmaya devam edileceği vurgulandı.

Açıklamada, 10 Aralık 2020'de 500 milyar avro artırılarak 1 trilyon 850 milyar avroya çıkarılan Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nda (PEPP) net varlık alımların en azından Mart 2022'ye kadar ya da Kovid-19 krizinin sona erdiği kararı verilene kadar devam edeceğinin altı çizildi.

Bankanın varlık alım programı kapsamındaki net alımların aylık 20 milyar avro seviyesinde devam edileceğinin ifade edildiği açıklamada, PEPP kapsamındaki alımların nisan-haziran döneminde yılın ilk aylarına göre önemli ölçüde daha yüksek bir hızda gerçekleştirilmesinin beklendiği belirtildi.

Açıklamada, bankanın enflasyon hedefine yönelik "enflasyonun hedeflenen seviyeye sürdürülebilir şekilde hareket etmesinin sağlanması için tüm enstrümanların uygun şekilde ayarlanmasına hazır olmaya devam ediyoruz” mesajı da tekrarlandı.

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