Avrupa Merkez Bankası ( ECB) beklendiği gibi faizleri değiştirmedi. ECB politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0.0 düzeyinde, marjinal fonlama faizini yüzde 0.25'te ve mevduat faizini de yüzde "eksi" 0.40'ta sabit tuttu.

Politika faizinin 2019 boyunca değişmeyeceğini belirten ECB, 2 yıllık yeni TLTRO serisine eylül ayında başlayacağını açıkladı.

Avrupa Merkez Bankası, hedefli uzun vadeli yeniden finansman operasyonu ya da kısaca TLTRO ile bankaları özel sektöre kredi vermeye teşvik ederek Euro Bölgesi'ndeki büyümeyi canlandırmasını umut ediyor.