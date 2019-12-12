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ECB bugünkü toplantısında politika faizini sıfırda, mevduat faizini ise yüzde -0.5'te tuttu. Karar metninde, "Yönetim kurulu enflasyon görünümü tahmin ufku boyunca yüzde 2'ye yakın ancak hemen altında olan seviyeye sağlam şekilde yaklaşana ve bu hareket enflasyonun arz talep dinamiklerine tutarlı şekilde yansıyana kadar ECB'nin politika faizlerinin mevcut veya daha düşük seviyelerde kalmasını öngörmektedir" denildi.

ECB'nin karar metni önceki metin ile çok az farklılık taşıyor ve Lagarde'ın önceki başkan Mario Draghi'nin devreye aldığı ekonomiyi destekleyici mekanizmadan memnun olduğunu ortaya koyuyor.

Para politikası kararının ardından dikkatler Lagarde'nin TSİ 1630'da başlayacak olan basın toplantısına çevrildi. ECB'nin yeni ekonomik projeksiyonlarını açıklayacak olan Lagarde, bankanın uyguladığı politikalar hakkında yürüteceği stratejik değerlendirme hakkında da konuşabilir.