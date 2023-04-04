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ECB: Tüketiciler enflasyon konusunda daha iyimser

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) Tüketici Beklentileri Anketi'ne göre, Euro Bölgesi'ndeki tüketiciler, gelecek aylarda daha düşük enflasyon ve daha fazla ekonomik büyüme bekliyor

ECB: Tüketiciler enflasyon konusunda daha iyimser
AA

Avrupa Merkez Bankası (ECB), Şubat 2023'e ilişkin Tüketici Beklentileri Anketi sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, Euro Bölgesi'ndeki tüketicilerin 12 ay için ortalama enflasyon beklentisi yüzde 4,9'dan yüzde 4,6'ya indi. Tüketicilerin gelecek 3 yıl için enflasyon beklentisi de yüzde 2,5'ten yüzde 2,4'e geriledi.

Bölgedeki tüketicilerin ekonomik büyümeye ilişkin beklentilerinin bir önceki aya göre daha iyimser olması dikkati çekerken, ocakta eksi yüzde 1,2 olan tüketicilerin gelecek 12 aya ilişkin ekonomik büyüme beklentisi şubatta eksi yüzde 0,9'a çıktı.

Tüketiciler, gelecek 12 ayda işsizliğin ortalama yüzde 11,5 olmasını bekliyor. Bu oran, ocakta yüzde 11,6 olarak öngörülmüştü.

GÖRÜNÜMÜ FAİZ KARARLARI BELİRLEYECEK

ECB Tüketici Beklentileri Anketi, aylık olarak yayınlanıyor. Anket, Euro Bölgesi GSYH'sinin yaklaşık yüzde 85'ini temsil eden Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, Hollanda ve Belçika'dan yaklaşık 14 bin kişiyle görüşülerek yapılıyor.

Enflasyon beklentileri, merkez bankasının para politikasında önemli bir rol oynuyor. ECB'nin faiz artırımları konusunda ne kadar ileri ve hangi hızda gideceğini, enflasyonun görünümünü belirleyecek.

ECB, birkaç ay içinde ana faiz oranlarını 6 kez artırırken, finansal piyasalarda belirleyici olan mevduat faiz oranı şu anda yüzde 3.5 seviyesinde bulunuyor.

ECB Başkanı Christine Lagarde, mayıs başında gerçekleştirilecek toplantı için yüksek enflasyonu göz önüne alarak faiz artışı için kapıyı açık bırakmıştı.

Para politikasının daha da sıkılaştırılmasını savunanlar, her şeyden önce enerji ve gıda fiyatlarından arındırılmış olan çekirdek enflasyona atıfta bulunuyor. Çekirdek enflasyon, şubatta Avro Bölgesi'nde yüzde 5,6 ile yeni bir rekora ulaşmıştı.

ENFLASYON MART'TA GERİLEDİ

Öte yandan, Euro Bölgesi'nde enflasyon "inatla" yüksek kalmaya devam ediyor.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, Euro Bölgesi'nde şubatta yüzde 8,5 olan yıllık enflasyon, ECB'nin tarihindeki en agresif para politikası sıkılaştırmasına rağmen martta enerji fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle yüzde 6,9 seviyesinde belirlendi.

Orta vadede yüzde 2'lik enflasyon hedefleyen ECB, yaptığı tahminlere göre bu hedefi uzun süre tutturamayacak.

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