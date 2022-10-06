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ECB tutanakları büyüme endişelerine rağmen güçlü faiz artışı sinyali verdi

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) temmuz ayı para politikası toplantı tutanakları, ECB Yönetim Konseyi üyelerinin, politika faizinde sıkı bir çizgi ile yüksek enflasyon ile mücadele edeceğini ortaya koydu

ECB tutanakları büyüme endişelerine rağmen güçlü faiz artışı sinyali verdi
AA

ECB Yönetim Konseyi'nin 7-8 Eylül'de Frankfurt’ta gerçekleştirdiği para politikası toplantısının tutanakları yayımlandı.

Konsey üyelerinin değerlendirmelerinin yer aldığı tutanaklar, üyelerin, ekonominin durgun olduğu bu dönemde güçlü adımlar atılırsa daha büyük faiz artırımlarının önüne geçilebileceği konusunda hemfikir olduğunu ortaya koydu.

Üyelerin enflasyondaki yükselişe dikkati çektiği görülen tutanaklarda, “Enflasyon çok yüksek ve muhtemelen uzun bir süre ECB Yönetim Konseyi'nin hedefinin üzerinde kalacak." ifadesine yer verildi. Toplantıda, bazı üyelerin ekonomik faaliyetlerde beklenen zayıflamanın enflasyonu önemli ölçüde düşürmeye yetmeyebileceği görüşünü ileri sürdükleri kaydedildi.

ECB’nin tutanaklarında, konsey üyelerinin, ekonomide büyüme endişelerinin faiz oranlarında gerekli güçlü bir artışı engellememesi gerektiğine ve avronun devalüasyonunun enflasyonist baskıyı daha da yoğunlaştırabileceğine dikkati çektikleri aktarıldı.

Bu arada, Avro Bölgesi'nde, yıllık enflasyon eylülde yüzde 9,1’den 10’a yükselerek avronun piyasaya sürülmesinden bu yana ilk kez çift haneleri görmüştü. Bu rakam ise ECB'nin yüzde 2 hedefinden 5 kat fazla düzeyde bulunuyor.

Öte yandan, ECB, yüzde 2 enflasyon oranıyla Avro Bölgesi'nde orta vadeli istikrarlı fiyatlar hedeflerken, keskin bir şekilde artan enerji fiyatları ve arz darboğazlarının aylardır enflasyonu yukarı yönlü baskılaması dikkati çekiyor.

Enflasyon, 2021'in ortalarından bu yana ECB’nin yüzde 2 hedefinden uzaklaşmaya devam etti. Bu da faiz artırımlarına devam etmesi için ECB üzerindeki baskıyı artırıyor.

ECB Yönetim Konseyi, 8 Eylül'deki toplantısında bankanın üç temel politika faizini 75 baz puan artırdı. Böylece, banka 1999’da Avrupa Ortak Para Birimi'nin kullanılmasından bu yana en yüksek faiz artışına gitmiş oldu. ECB'nin ekonomide resesyon beklentisine rağmen, faiz oranlarını 2011’den beri en yüksek seviyeye çıkarması dikkati çekmişti.

ECB yetkilileri, son günlerde enflasyonda risklerin yukarı yönlü olduğunu ve talebi düşürmek için faiz oranlarında artışın gelecek toplantılarda devam edeceği mesajını verdi.

ECB’nin faiz oranına ilişkin bir sonraki toplantısı 27 Ekim'de yapılacak. Ardından yılın son para politikası toplantısının 15 Aralık'ta yapılması planlanıyor.

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