ELEŞTİRİLERE YANIT VERDİ

Ece Dağıstan, çıkan haberlerin ardından gelen eleştirilere yanıt verdi.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Dağıstan, şunları söyledi:

İşte 'o çanta...' Köşe yazarları, psikologlar, sabah programları ve hatta ClubHouse bunu tartışıyormuş... Ayrı evlerde evlilik, evlilik sayılır mıymış? Madem ayrı ev niye berabermişiz? Evlilik kurumu özgürlüğü kaldırmazmış! Kadın diyor ki; 'Eve kamera yerleştiririm, temizlikçi hanımı yollarım kontrole' vs...

Astrolog bilmem ne hanım 'Fazıl oğlak burcudur, o istemiştir' diyor. Bana da 'Yengeç burcu' uygun bulunuyor. Dedikodu programı yapan 3 evlilik, sayısız ilişki yaşamış ama hala 'Kadın bunu kabul etmek zorunda kalmıştır' diyen tiplerden kurduğumuz bu beklentisiz sevgi ilişkisini anlamalarını beklemiyoruz.