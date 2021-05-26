Özel seçki 0:00 / 0:00

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Piyanist Ece Demirci ile Türev Beki, 20'nci yüzyılda iki piyano için kaleme alınmış, her biri birer 'dans' niteliği taşıyan eserlerden oluşan özel bir seçkiyle Cemal Reşit Rey Konser Salonu YouTube kanalından yayınlanan konserde buluştu.

Konserde; Samuel Barber'ın Souvenirs başlıklı süiti; Vals, Schottische, Pas de deux, Two-step, Tango ve Galop ile dinleyenleri 1914'lerin New York'una götürdü.

Programda Igor Stravinsky ve Astor Piazzola imzalı tango eserleri de yer aldı.

Konser programında ayrıca iki Güney Amerika esintisine de yer verildi; Carlos Guastavino'nun Üç Arjantin Romansı ve Aaron Copland'ın Danzon Cubano'su...