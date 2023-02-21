Ece Erken: Bu deprem bitmeyen bir kabus

"NE KADAR GÜZEL YÜREKLİ BİR ÇOCUKMUŞ"



Erken, gönderisine, "Ne kadar güzel yürekli bir çocukmuş... Mekanın cennet olsun, yattığın yer incitmesin ablacım..." satırlarını not düşmüştü.



Fotoğraflar: AA, Instagram