YAŞANANLARIN PERDE ARKASINI ANLATMIŞTI

Ece Erken, 'Söylemezsem Olmaz' programında, eşi ile yaşadığı soruna ilişkin çarpıcı açıklamalar yapmıştı.

Ünlü sunucu, "Ev taşıyorum ve inanılmaz stresli bir şey. Şafak'ın arkadaşları yardımcı olacağını söyledi. Sürekli gecikme oldu. Benim mimarlarla ilgili travmam var, yine öyle bir şey başıma geldi. Bu konuyla ilgili tartışma yaşadık... O sırada Şafak, Ankarada'ydı ve Instagram hesabını kapatmış. Beni engelledi zannettim, soyadımı ve fotoğrafları arşive attım. Sonrasında barıştık ama bir daha yapmayacağım. Reklam yapıyormuşum. Magazin sayfalarında neler yazmışlar! Böyle bir şeyin reklamı olur mu? Neyin reklamını yapacağım? Hemen 'ayrılık' haberine atladılar. Şafak, dün eve geldi, hiçbir şey yokmuş gibi birlikte Ankara'ya geldik. Akşam döneceğiz. Şafak, artık dalga geçiyor ama iyi oldu. Dostu düşmanı gördük." ifadelerini kullanmıştı.