Cadde'nin haberine göre, alışveriş merkezine gelmeden önce at çiftliğine gidip bir süre ata binen Ece Erken ve oğlu, daha sonra AVM'de akşam saatlerine kadar vakit geçirdi. Yemek yiyip, sinemaya giden ünlü sunucu ve oğlu Eymen, çocuk eğlence merkezinde doyasıya eğlendi.

Alışveriş merkezinde ünlü sunucu ile karşılaşan gazetecilerin, "Eymen ile birlikte fotoğraf alalım" ricası üzerine Erken, "Arkadaşlar bütün gün eğlendik, fotoğraf paylaştık. Eymen az önce düştü, dudağı patladı. Eymen'e nazar değiyor. Başka zaman çekersiniz" dedi.

Sosyal medyaya koyduğu resimleri de birer birer kaldırdığını belirten Ece Erken, muhabirlere teşekkür ederek, aracıyla AVM'den ayrıldı.

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