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Ece Erken Fenerbahçeli futbolcuyu şikayet etti!

Söylemezsem Olmaz programının sunucusu Ece Erken, canlı yayında dikkat çeken bir açıklama yaptı. Erken, Fenerbahçeli bir futbolcusunun kendisine gülen suratlı bir mesaj gönderdiğini söyledi. İşte, detaylar...

Ece Erken

Beyaz TV'de yayınlanan "Söylemezsem Olmaz" programının ünlü sunucusu Ece Erken, dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Fenerbahçeli bir futbolcunun sosyal medyadan kendisine mesaj attığını belirten Erken, futbolcuyu yönetime şikayet ettiğini söyledi.

İşte Ece Erken'in açıklamaları...

"Fenerbahçeli ünlü bir futbolcu bana gülen surat attı, sonra onu Fenerbahçe yönetimine şikayet ettik. Bana kimse öyle gülen surat atamaz. Daha bombasını söyleyeyim, şikayetin ardından hemen o gülen suratı geri aldı, mesajı sildi" dedi.

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