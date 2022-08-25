"ÜCRETLER BİN DOLARDAN BAŞLIYOR!"

Sosyal medya sayfasından bir açıklama yapan Ece Erken, "Bakıcı fiyatları o kadar artmış ki; çevremdeki birçok kişi dolarla maaş verdikleri bakıcıların parasını iki kişi ortak karşılıyor. Bakıcı haftanın 3 günü birinde, 3 günü de diğerinde kalıyor. Bakıcı, dadı ücretleri 1000 dolardan başlıyor, veremem vallahi... Ben eve yardımcı arıyorum, dadılık işimiz yok, dadı benim..." dedi.