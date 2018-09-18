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Günaydın'dan Dilek Yaman'ın haberine göre, mimarın şikayeti sonrası Erken hakkında dava açıldı. İddiaya göre, mimar Barahya ile Erken, Ortaköy'de komşuydu. Erken, Barahya'nın evini çok beğenince kendi evinin dekorasyonu için Barahya'ya ait Arta İç Mimarlık şirketiyle anlaştı.