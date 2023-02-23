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Ece Erken Taha Duymaz’ın mesajlarını paylaştı! “Evimiz yıkılmadan önce…”

Hayatı yokluk içinde geçen, yemek videoları çekmeye başlayıp düzenli bir yaşam oturtmaya çalışan Taha Duymaz, yaşanan Kahramanmaraş depreminde enkaz altında kalarak hayatını kaybetmişti. Ünlü sunucu Ece Erken, depremin 12. günü cansız bedenine ulaşılan Duymaz ile olan mesajlaşmalarını sosyal medya hesabından yayınladı.

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  • Ece Erken Taha Duymaz’ın mesajlarını paylaştı! “Evimiz yıkılmadan önce…”

    Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremin vurduğu Hatay'da enkaz altında kalarak hayatını kaybeden fenomen Taha Duymaz'ın cansız bedenine 12. gün ulaşılmıştı. Ölümüyle birçok kişiyi yasa boğan 19 yaşındaki genç ismin geçmişte sunucu Ece Erken’e attığı mesajlar ortaya çıktı.
  • Ece Erken Taha Duymaz’ın mesajlarını paylaştı! “Evimiz yıkılmadan önce…”

    Çektiği yemek videolarıyla ünlenen ve 1.4 milyon takipçiye sahip olan Taha Duymaz, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrası Hatay'da enkaz altında kalmıştı. Depremden 12 gün sonra acı haber gelmişti. Duymaz ve kardeşleri Umut ile Melek'in cansın bedenlerine ulaşıldığı öğrenilmişti.
  • Ece Erken Taha Duymaz’ın mesajlarını paylaştı! “Evimiz yıkılmadan önce…”

    Sunucu Ece Erken de geçmişte Taha Duymaz'ın kendisine yolladığı mesajları sosyal medya sayfasında paylaştı.
  • Ece Erken Taha Duymaz’ın mesajlarını paylaştı! “Evimiz yıkılmadan önce…”

    Erken, yayınladığı gönderisine, "Ne kadar güzel yürekli bir çocukmuş... Mekanın cennet olsun, yattığın yer incitmesin ablacım..." satırlarını not düştü.
  • Ece Erken Taha Duymaz’ın mesajlarını paylaştı! “Evimiz yıkılmadan önce…”

    İşte Ece Erken'in paylaşımı...
  • Ece Erken Taha Duymaz’ın mesajlarını paylaştı! “Evimiz yıkılmadan önce…”

    Taha Duymaz, "Ben geleceği görmüyorum, bilmiyorum yarına da kadar kalır mıyım, bilmiyorum. Ben bu kafadayım, az yaşayacağımı düşünüyorum. Geleceğe dair planlar kurmak istemiyorum. Hayal kursaydım aileme bakmaya devam ederdim" demişti.
  • Ece Erken Taha Duymaz’ın mesajlarını paylaştı! “Evimiz yıkılmadan önce…”

    Instagram'da 1.4 milyon takipçisi olan Taha Duymaz, kardeşleri Melek Duymaz ve Umut Duymaz, halası, eniştesi, yeğenleri ile enkaz altında kalmıştı. CZN Burak, depremin üstünden 12 gün geçtikten sonra Duymaz'ın kardeşleriyle birlikte cansız bedenlerine ulaşıldığı bilgisini vermişti.

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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