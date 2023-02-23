Çektiği yemek videolarıyla ünlenen ve 1.4 milyon takipçiye sahip olan Taha Duymaz, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrası Hatay'da enkaz altında kalmıştı. Depremden 12 gün sonra acı haber gelmişti. Duymaz ve kardeşleri Umut ile Melek'in cansın bedenlerine ulaşıldığı öğrenilmişti.