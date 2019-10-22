Pazar gününü oğluna ayırdığını söyleyen Ece Erken, "Bugün hava çok güzel. Eymen'de burayı çok seviyor. Şimdi yoğun ve koşuşturmacalı bir gün beni bekliyor. Eymen önde ben arkada anne oğul keyifli bir gün geçireceğiz." açıklamasında bulundu.