Sosyal medya fenomeni Ece Ronay, yeni şarkısının klibinde yer alan Mehmet Ali Erbil'in kendisine gönderdiği mesajları ifşa ederek, tacize uğradığını iddia etti. Taciz iddiası sonrası Ece Ronay kimdir? Sorusu gündemde. İşte Ece Ronay hakkında...

ECE RONAY KİMDİR?

Ece Ronay, Ece Ronay, 17 Kasım 1991 yılında Diyarbakır'da dünyaya gelmiştir. Şu an 29 yaşında olan genç kadın aslen Diyarbakırlıdır.

Sanko Üniversitesi, Beslenme ve Diyetetik bölümü mezunu olan genç şarkıcının son dönemlerde çıkarttığı şarkıların birçoğu trendlere girdi. Ece Ronay’ın son çıkardığı şarkı "Git Çatla" şu anda Youtube trendlerde 1. sırada bulunuyor.

İlk olarak Karpuz isimli şarkısı ile popüler olan Ece Ronay’ın bu parçası Youtube'da şu ana kadar 76 milyon kez izlenmiş ve dinlendi.

Sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanan Ronay, Instagram'da toplamda 1,1 milyon takipçisi bulunuyor.

ECE RONAY’IN ŞARKILARI

Karpuz: 76 milyon izlendi.

Hıyar: 15 milyon izlendi.

Şiki Şiki: 84 milyon izlendi.

Baba Yorgun: 43 milyon izlendi. (Ece Ronay&Tefo)

Sevesim: 13 milyon izlendi.

ECE RONAY'DAN MEHMET ALİ ERBİL'E TACİZ İDDİASI

Sosyal medya fenomeni Ece Ronay, ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ile ilgili olay bir iddia ortaya attı. Ronay, bir süre önce yeni şarkısının klibinde oynayan Erbil'in kendisini taciz ettiğini ileri sürdü.

"BU GECE YANINIZDA UYUMAK İSTİYORUM"

Ece Ronay, ayrıca ünlü şovmenin kendisine gönderdiği, "Bu akşam yanınızda uyumak istiyorum." şeklindeki mesajlarını da ifşa etti.

Ece Ronay'dan Mehmet Ali Erbil'e 'taciz' suçlaması! Olay iddia - Magazin haberleri

ECE RONAY: AHLAKSIZLIKLAR HER GEÇEN GÜN BÜYÜDÜ

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşımlarını sürdüren Ece Ronay, "Merhaba arkadaşlar. Gün geçmiyor ki ülkemizde bir kadın daha tacize ve şiddete uğramasın... 'Şiddet' diyorum çünkü psikolojik şiddet de şiddetin bir türevidir. Mehmet Ali Bey’i linçlemiştim, sonra bana mesaj atıp, ağlayarak 'Hastayım' dediği için konuyu kapatıp, özür dilemiştim. Klibimde oynamasını teklif ettim, kabul etti. Zaten çok değil, 5 saniye falan görünüyor klipte. Klip sonrası ahlaksızıklar her geçen gün level atlayarak büyüdü. Görmezden gelmeye çalıştım, yaşına ve bulunduğu konuma saygımdan sessiz kalmaya çalıştım. Ona da gördüğünüz üzere ilk günden itibaren düşündüğü gibi bir münasebetimiz olamayacağını kırmadan söyledim ama bugün bana durup, dururken ağza alınmayacak derecede laflar söyleyip, tehdit ettiği için bu paylaşımı yapmak zorundayım." ifadelerini kullandı.