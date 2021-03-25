Çamurun içinde solucanlarla klip çekti 0:00 / 0:00

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Obsesif kompulsif bozukluk (OKB) ve temizlik hastalığı olan sanatçı Ece Seçkin, klip senaryosu gereği duvarı kırdı ve çamura girerek, izleyicilere ilgi çekici görüntüler sundu. Çamurun içerisinde olduğu esnada solucanları gören Seçkin, çekimi bitirmek için yoğun bir çaba sarf etti. Seçkin, çekim bittiğinde ise kendisini tutamayarak, gözyaşlarına boğuldu.





Temizlik hastalığından dolayı sahnenin çekiminde çok zorlanan şarkıcının ağlayarak sonlandırdığı klibin görüntüleri sosyal medya kullanıcıları tarafından yorum yağmuruna tutuldu.