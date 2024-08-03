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        Haberler Spor 2024 Paris Olimpiyatları Ecem Güzel, 18'inci sırada tamamladı - 2024 Paris Olimpiyatları Haberleri

        Ecem Güzel, 18'inci sırada tamamladı

        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın yelken branşı ILCA 6 kategorisinde milli sporcu Ecem Güzel, üçüncü günü genel klasmanda 43 sporcu arasında 18'inci sırada tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2024 - 19:23 Güncelleme: 03.08.2024 - 19:23
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        Ecem Güzel, 18. sırada!
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        Milli sporcu Ecem Güzel, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın yelken branşı ILCA 6 kategorisinde üçüncü günü genel klasmanda 43 sporcu arasında 18. sırada yer aldı.

        Marsilya Marina'da yapılan organizasyonda, ILCA 6 kategorisinde yarışlara devam edildi.

        Milli yelkenci Ecem Güzel, dördüncü yarışı 21'inci, beşinci yarışı 22'nci, altıncı yarışı 9'uncu sırada bitirdi.

        Üçüncü günü genel klasmanda 43 sporcu arasında 18'inci sırada tamamlayan milli yelkencinin mücadelesi, yarın iki yarışla devam edecek.

        ILCA 6'da 10 yarış sonunda ilk 10'da yer alan sporcular madalya yarışına katılmaya hak kazanacak.

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