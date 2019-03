Ecem Karaağaç kimdir? sorusu son günlerde çıkan istismar haberlerinin ardından gündeme geldi. Ecem Karaağaç'ın Survivor'a katılmadan önce "sana enerji yüklemesi yapacağım" diyen kişinin cinsel istismarına maruz kaldığı ve şikayetçi olduğunu söylemesiyle gündemin önemli konuları arasına girdi. Ecem Karaağaç'ın cinsel istismar olayına dair detaylar ve Ecem Karaağaç'ın hayatından ayrıntılar haberimizde.

ECEM KARAAĞAÇ OLAYI NEDİR?

Ecem Karaağaç, “Sana enerji yüklemesi yapacağım” diyerek kendisiyle cinsel birlikteliğe zorlayan şahıs hakkında savcılıkta suç duyurusunda bulunmuştu. Karaağaç. 2. Sayfa programına açıklamalar yaptı. Karaağaç'ın iddialarına 'Bay İ.'den yanıt geldi

Karaağaç'ın iddialarına 'Bay İ.'den yanıt geldi. Gelemem müsait değilim diyordum. Ecem uçak biletimi alıp çağırıyordu. Bazen 2-3 hafta kalıyordum. 1-2 hafta böyle sürdü. Levent'te iki AVM'de birlikte görüntülerimiz. Eğer bu istismarsa bunlar mümkün mü? İsterseniz siz buna sevgili deyin, isterseniz demeyin. Benim mesleğim eğitmenlik. Survivor'dan dönünce beklediği şöhrete ulaşamayınca bunlar oldu. Bunu ispat etsin Taksim Meydanı'nda... Bana iftira atıldı. Ben de dava açtım, benim de ailem var. Sarmaş dolaş fotoğraflarımı var. Enerji yüklemedim.

Bay İ.'nin sözlerine ise Karaağaç, "Açıklamalarının tamamı külliyen yalan. Kendisiyle gönül ilişkim olmadı. Rol yapıyor. Ben çok güzel kandırıldım. Ben çok güzel kandırıldım. "Açık açık anlatamadığım bir olay yaşadım. Bay İ.'nin beni farklı kişiliklerle aradığını savcılığa verince öğrendik. Tanımadığım birine nasıl güvendiğimi sorguluyorum" dedi.

ECEM KARAAĞAÇ KİMDİR?

Ecem Karaağaç, 14 Temmuz 1991 tarihinde doğdu. Yaşar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nden mezun oldu.

Yaklaşık 6 yıl lisanslı basketbol oynayan Karaağaç, bu spor dallarının yanı sıra okçuluk, rüzgar sörfü, kayak, binicilik ve futbol gibi birçok aktivite ile uğraşmıştır.

Göz6 yarışmasında finale kalan kaldı birinciliği Berna Keklikler'e kaptırarak Survivor 2017'ye katılamamıştı. Ecem Karaağaç, Survivor 2018 All Starlar-Gönüllüler yarışmasında Gönüllüler kadrosunda yer aldı. Daha sonra yarışmanın ilk bölümünde Acun Ilıcalı'nın Gönüllüler takımından bir kişinin All Star takımına geçiş yapacağını açıklamasının ardından Gönüllüler takımının oylama yapmasıyla All Star takımına geçti. All Star takımında mücadele eden Ecem Karaağaç, fiziksel sağlık problemleri nedeniyle Survivor 2018'in 13. bölümünde diskalifiye oldu.