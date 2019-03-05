Bu yıl Türkiye - Yunanistan konseptiyle izleyicilerin karşına çıkmış olan Survivor'da Türkiye takımında yer alan Ecem Onaran izleyiciler tarafından araştırılıyor. Yılmaz Sazak Uluslararası atletizm yarışmasında 100 metre Yıldız Bayanlar Türkiye rekorunun sahibi olmuş. Profesyonel hayatına kişisel antrenör olarak devam eden Ecem Onaran kimdir kaç yaşında? İşte ayrıntılar...
ECEM ONARAN KİMDİR?
İzmir doğumlu Ecem Onaran 29 yaşında. Ege Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu mezunu Ecem, atletizme 8 yaşında başladı. Fenerbahçe koordinatörlerinin kendisini keşfetmesi sonucu bu kulübe dahil oldu. 2001’de kapalı salon 300 metre Türkiye rekorunun sahibi oldu. 2002’de 400 metrede tek yarışta dört farklı yaş kategorisinin Türkiye rekorunu elde etti. 2003 yılında koştuğu 55.89’luk 400 metre derecesi ile Avrupa'nın en iyi derecesi ödülünü aldı ve 13 yaşında A Milli Takım'a giren ilk Türk kız sporcu seçildi.
Aynı süre zarfında, Fenerbahçe Spor Kulübü’ne Hizmet Veren En İyi Kadın Sporcular ödülüne layık görüldü. Yılmaz Sazak Uluslararası atletizm yarışmasında 100 metre Yıldız Bayanlar Türkiye rekorunun sahibi oldu. Yine milli takım forması altında katıldığı Balkan Şampiyonası’nda 400 metre şampiyonu oldu. Beyrut’ta yapılan Gençlik Olimpiyatları’nda 200 metrede genç olimpiyat 3.’sü oldu. Senelerce üst üste 100, 200, 300 ve 400 metrede kendi yaş kategorisinde Türkiye Şampiyonu ve Türkiye rekortmeni oldu. Şu anda profesyonel hayatına kişisel antrenör olarak devam ediyor.
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