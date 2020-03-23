Eczacı milletvekili Gültekin, sahte gıda takviyeleri konusunda vatandaşları uyardı

AA

Gültekin, yaptığı yazılı açıklamada, "koronavirüse karşı etkili olduğu" iddiasıyla satılan sahte gıda takviyelerine karşı vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle gıda takviyesi ürünlerinin satışlarında artış yaşandığına işaret eden Gültekin, bir eczacı olarak piyasaya sürülen merdiven altı sahte ürünlerin, vatandaşların sağlığını riske attığına dikkati çekti.

Eczaneler dışında satılan bu ürünlerin, sağlıksız koşullarda üretildiğini belirten Gültekin, "Bu ürünler, 'Bitkiseldir, doğaldır, zararsızdır, gıda takviyesidir.' denilmesine rağmen Tarım ve Orman Bakanlığımızın yaptığı denetimler sonucunda içinde kimyasal ürünlerin yanı sıra ilaç etken maddelerinin de olduğu tespit edilmiştir." ifadelerini kullandı.

Her bitkinin, medikal amaçlı kullanıma uygun olmadığını, doğru bitkinin seçiminin uzman kişilerce yapılmış olması gerektiğini kaydeden Gültekin, "Medikal amaçlı kullanılacak bitki uygun şartlarda yetiştirilmiş, doğru konsantrasyonların sağlanması için her hasadı kendine uygun zamanlarda yapılmış olmalıdır. Hasat sonrası uygun kalite koşullarında saklanmalı, zararlı mikroorganizmalardan arındırılmalıdır. Bu süreçler hakkında bilgi sahibi olmadığımız bitkiler, sağlıktan çok zarar vermektedir." değerlendirmelerinde bulundu.

Gültekin, sosyal medyada milyonlarca takipçisi olan ünlü isimlerin, Tarım ve Orman Bakanlığının, Onaylı Takviye Edici Gıdalar Listesi'nde olmayan ürünleri, koronavirüse karşı etkili olduğu iddiasıyla reklamını yaparak savunduklarını ve vatandaşları yanlış yönlendiklerini vurguladı.

Bilinçsizce yapılan bu reklamların, halk sağlığına yönelik bir suç olduğunu belirten Gültekin, ünlülerden, buna alet olmamalarını istedi.

İnternet üzerinden sağlıkla ilgili herhangi bir ilacın ya da gıda takviyesinin alınmasının asla uygun olmadığını kaydeden Gültekin, "Sahte gıda takviyeleri, sahte ilaçlar ve salgın hastalıklar kadar tehlikeli. Lütfen eczacılarınıza danışmadan bu tip bir alışveriş yapmayın. Bu ürünler doktorlarımız, eczacılarımız ve sağlık uzmanlarımızın danışmanlığında kullanılmalı." ifadesini kullandı.