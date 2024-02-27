Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Voleybol Eczacıbaşı, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Savino Del Bene deplasmanına konuk oluyor - Voleybol Haberleri

        Eczacıbaşı, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Savino Del Bene deplasmanına konuk oluyor

        Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında yarın deplasmanda İtalya'nın Savino Del Bene ekibiyle karşı karşıya gelecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 11:23 Güncelleme: 27.02.2024 - 11:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eczacıbaşı, Del Bene deplasmanında!
        ABONE OL
        ABONE OL

        CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, yarın deplasmanda İtalya'nın Savino Del Bene ekibine konuk olacak.

        Floransa kentindeki Wanny Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, TSİ 22.00'de başlayacak.

        Eşleşmede İstanbul'da oynanan ilk maçı 3-2 kazanan Eczacıbaşı Dynavit, rakibini yenmesi halinde adını yarı finale yazdıracak.

        Turuncu-beyazlı takımın 3-0 veya 3-1 kaybetmesi durumunda İtalyan ekibi tur atlayacak.

        Savino Del Bene'nin 3-2 kazanması halinde ise yarı finale yükselecek ekip, oynanacak altın setle belli olacak.

        ÖNERİLEN VİDEO

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Babası Dilan'ı katletmişti! 2'si kadın 5 kişiden kanlı ceza!
        Babası Dilan'ı katletmişti! 2'si kadın 5 kişiden kanlı ceza!
        NATO'dan dev tatbikat! Türkiye de katılıyor
        NATO'dan dev tatbikat! Türkiye de katılıyor
        Ramazan öncesi marketlere fahiş fiyat denetimi
        Ramazan öncesi marketlere fahiş fiyat denetimi
        Derste öğrendi... Çin'den Tokat'a geldi!
        Derste öğrendi... Çin'den Tokat'a geldi!
        CHP ile DEM Parti arasında "Kaybettireceğiz" polemiği
        CHP ile DEM Parti arasında "Kaybettireceğiz" polemiği
        Almanya için dejavu zamanı
        Almanya için dejavu zamanı
        3 yaşındaki Taha'yı foseptikte kaybettik!
        3 yaşındaki Taha'yı foseptikte kaybettik!
        ABD'nin Ay'a iniş yapan aracı erken dönüş yapacak!
        ABD'nin Ay'a iniş yapan aracı erken dönüş yapacak!
        Penaltı, kırmızı, ofsayt var mı?
        Penaltı, kırmızı, ofsayt var mı?
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        "45 yıldır görmedim!"
        "45 yıldır görmedim!"
        Bakan Şimşek'ten 'kredi kartı' açıklaması
        Bakan Şimşek'ten 'kredi kartı' açıklaması
        Kurum'dan Habertürk'e açıklamalar
        Kurum'dan Habertürk'e açıklamalar
        Yüksek düşüş
        Yüksek düşüş
        Ukrayna ve Polonya arasında çiftçi gerginliği
        Ukrayna ve Polonya arasında çiftçi gerginliği
        Kıdem tazminatında ayrıntıya dikkat!
        Kıdem tazminatında ayrıntıya dikkat!
        BIST Teknoloji Nvidia ile yarışıyor
        BIST Teknoloji Nvidia ile yarışıyor
        Bitcoin'de sert yükseliş
        Bitcoin'de sert yükseliş
        "Türkiye'nin konut politikasına ihtiyacı var"
        "Türkiye'nin konut politikasına ihtiyacı var"
        Mobil Dünya Kongresi start aldı
        Mobil Dünya Kongresi start aldı