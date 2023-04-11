Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Voleybol
ABONE OL

Eczacıbaşı Dynavit, Kadınlar CEV Şampiyonlar Liginde finale odaklandı

Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında yarın İtalya ekibi Igor Gorgonzola'yı konuk edecek Eczacıbaşı Dynavit'in oyuncuları Tijana Boskovic, Simge Aköz ve Saliha Şahin, finale yükseleceklerine inandıklarını söyledi

Eczacıbaşı Dynavit, Kadınlar CEV Şampiyonlar Liginde finale odaklandı
AA

İtalya'da oynanan ilk maçtan 3-2 mağlup ayrılan turuncu-beyazlı takımın voleybolcuları Tijana Boskovic, Simge Aköz ve Saliha Şahin AA muhabirine yarınki karşılaşmayla ilgili açıklamalarda bulundu.

Yarı finalin ilk müsabakasında kazandıkları iki setin önemine vurgu yapan Sırp pasör çaprazı Boskovic, "Novara'da oynadığımız yarı final ilk maçımız inişli, çıkışlı ve zorlu geçti. Finale kalmak için ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Yine zorlu bir maç bekliyoruz ama daha iyi performans göstereceğimize ve son noktaya kadar mücadele edeceğimize gerçekten inanıyorum. Bu sezon harika voleybol oynayabileceğimizi gösterdik, yarın da aynısını yapacağımızdan eminim." ifadelerini kullandı.

''İTALYA'DA KAYBETTİĞİMİZ MAÇIN RÖVANŞINI ALMAK İSTİYORUZ''

Sezonun en önemli maçlarından birine çıkacaklarının altını çizen milli libero Simge Aköz ise bütün hafta boyunca yarınki karşılaşmaya yönelik yoğun çalışmalar yaptıklarını dile getirdi.

"İtalya'da kaybettiğimiz maçın rövanşını almak istiyoruz." diyen Simge, "Sahanın içerisinde agresif olmak ve iyi bir takım oyunu sergileyerek adımızı finale yazdırmak istiyoruz. Bütün taraftarlarımızı bizi desteklemeye davet ediyorum." şeklinde görüş belirtti.

''ADIM ADIM VE İNANARAK KAZANAN TARAF OLMAK İSTİYORUZ''

Eczacıbaşı Dynavit'in milli smaçörü Saliha Şahin ise Igor Gorgonzola karşısında çok iyi mücadele etmeleri gerektiğine dikkati çekti.

Novara'da aldıkları iki setin avantajını evlerinde 5 bin kişinin önünde kullanmak istediklerini belirten Saliha, "Deplasmanda aldığımız iki seti taraftarlarımızın desteğiyle pozitife çevirip galip gelmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Sezonun en önemli maçına çıkacağımızın bilincindeyiz. İstanbul'a döndüğümüz günden beri bütün hazırlıklarımıza eksiksiz devam ediyoruz. İlk toptan son topa kadar mücadeleci ruhumuzu gösterip, takım oyunumuzu oynayacağız. Adım adım ve inanarak kazanan taraf olmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Eczacıbaşı Igor Gorgonzola Novara voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
VOLEYBOL Eczacıbaşı Igor Gorgonzola Novara voleybol maçı ne ...
Fenerbahçe Opet VakıfBank voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? CEV Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe Opet VakıfBank maçı biletleri çıktı mı?
VOLEYBOL VakıfBank Fenerbahçe voleybol maçı hangi kanalda?
Fenerbahçe'nin zafer gecesi: Üç branşta üç galibiyet!
FUTBOL Fenerbahçe'nin zafer gecesi!
Vakıfbank: 0 - Fenerbahçe Opet: 3 | MAÇ SONUCU
VOLEYBOL Fenerbahçe Opet final kapısını araladı!
Voleybol'da haftanın programı!
VOLEYBOL Voleybol: Haftanın programı
VakıfBank Fenerbahçe Opet voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda izlenecek? CEV Şampiyonlar Ligi maçı VakıfBank Fenerbahçe Opet maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak ve şifresiz mi?
VOLEYBOL VakıfBank Fenerbahçe voleybol maçı hangi kanalda?
Igor Gorgonzola Novara - Eczacıbaşı Dynavit: 3-2 (MAÇ SONUCU)
VOLEYBOL Eczacıbaşı ilk raundu kaybetti
Jastrzebski Wegiel - Halkbank: 2-3 (MAÇ SONUCU)
VOLEYBOL Halkbank Şampiyonlar Ligi'ne veda etti
VakıfBank, CEV Şampiyonlar Liginde Fenerbahçe Opet maçına odaklandı
VOLEYBOL VakıfBank, Fenerbahçe Opet maçına odaklandı
Eczacıbaşı Dynavit, Şampiyonlar Ligi finali için sahada!
VOLEYBOL Eczacıbaşı Dynavit, final bileti için sahada!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.