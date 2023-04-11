AA

İtalya'da oynanan ilk maçtan 3-2 mağlup ayrılan turuncu-beyazlı takımın voleybolcuları Tijana Boskovic, Simge Aköz ve Saliha Şahin AA muhabirine yarınki karşılaşmayla ilgili açıklamalarda bulundu.

Yarı finalin ilk müsabakasında kazandıkları iki setin önemine vurgu yapan Sırp pasör çaprazı Boskovic, "Novara'da oynadığımız yarı final ilk maçımız inişli, çıkışlı ve zorlu geçti. Finale kalmak için ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Yine zorlu bir maç bekliyoruz ama daha iyi performans göstereceğimize ve son noktaya kadar mücadele edeceğimize gerçekten inanıyorum. Bu sezon harika voleybol oynayabileceğimizi gösterdik, yarın da aynısını yapacağımızdan eminim." ifadelerini kullandı.

''İTALYA'DA KAYBETTİĞİMİZ MAÇIN RÖVANŞINI ALMAK İSTİYORUZ''

Sezonun en önemli maçlarından birine çıkacaklarının altını çizen milli libero Simge Aköz ise bütün hafta boyunca yarınki karşılaşmaya yönelik yoğun çalışmalar yaptıklarını dile getirdi.

"İtalya'da kaybettiğimiz maçın rövanşını almak istiyoruz." diyen Simge, "Sahanın içerisinde agresif olmak ve iyi bir takım oyunu sergileyerek adımızı finale yazdırmak istiyoruz. Bütün taraftarlarımızı bizi desteklemeye davet ediyorum." şeklinde görüş belirtti.

''ADIM ADIM VE İNANARAK KAZANAN TARAF OLMAK İSTİYORUZ''

Eczacıbaşı Dynavit'in milli smaçörü Saliha Şahin ise Igor Gorgonzola karşısında çok iyi mücadele etmeleri gerektiğine dikkati çekti.

Novara'da aldıkları iki setin avantajını evlerinde 5 bin kişinin önünde kullanmak istediklerini belirten Saliha, "Deplasmanda aldığımız iki seti taraftarlarımızın desteğiyle pozitife çevirip galip gelmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Sezonun en önemli maçına çıkacağımızın bilincindeyiz. İstanbul'a döndüğümüz günden beri bütün hazırlıklarımıza eksiksiz devam ediyoruz. İlk toptan son topa kadar mücadeleci ruhumuzu gösterip, takım oyunumuzu oynayacağız. Adım adım ve inanarak kazanan taraf olmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.