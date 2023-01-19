2023 CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu 4'üncü hafta mücadelesinde Bulgar temsilcisi Maritza Plovdiv ile karşılaşan Eczacıbaşı Dynavit, rakibini 25-14, 25-16 ve 25-5´lik setlerle 3-0 mağlup etti. Böylece temsilcimiz şampiyonadaki 4'üncü maçından da galibiyetle ayrılmış oldu.