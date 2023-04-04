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Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında yarın İtalya temsilcisi Igor Gorgonzola ile karşılaşacak.

Novara kentindeki Igor Gorgonzola Spor Salonu'nda yapılacak maç, TSİ 20.00'de başlayacak. Müsabaka, Red Bull TV'den şifresiz yayımlanacak.

CEV Şampiyonlar Ligi'nde grup aşaması ve çeyrek finalde çıktığı toplam 8 maçı da kazanan turuncu-beyazlı takım, yarın deplasmandan avantajlı bir skorla dönmenin peşinde.

Milli voleybolcu Ebrar Karakurt'un formasını giydiği Igor Gorgonzola ise VakıfBank'ın da yer aldığı grubunu 5 galibiyet, 1 yenilgiyle lider tamamladı. İtalyan temsilcisi, çeyrek finali de 2 galibiyetle geçti.

Karşılaşmanın rövanşı 12 Nisan Çarşamba günü İstanbul'da oynanacak.